В Оксфорді розробили вакцину проти малярії: яка її ефективність
У Оксфорді розробили вакцину проти малярії. Науковцям вдалося збільшити рівень її ефективності др 75%.
Всесвітня організація охорони здоров’я вже порекомендувала її для широкого використання.
Вакцина проти малярії
ВООЗ схвалила розробку R21/Matrix-M Оксфордського університету. Там вважають, що вакцина дешева і водночас ефективна.
"Як дослідник малярії, я мріяв про день, коли ми матимемо безпечну та ефективну вакцину проти малярії", – сказав доктор Тедрос Аданом Гебрейесус, генеральний директор ВООЗ.
Зауважимо, малярія — хвороба, що передається комарами. Щороку вона забирає півмільйона життів, вражає переважно дітей віком до п’яти років та вагітних жінок.
Також повідомляється, що найбільший у світі виробник вакцин — Інститут сироватки Індії — береться виготовляти понад 100 мільйонів доз на рік.
Нагадаємо, Гана стала першою країною, яка схвалила нову вакцину проти малярії. Вакцина під назвою R21 виявляється надзвичайно ефективною, що різко контрастує з попередніми проєктами в цій же галузі.