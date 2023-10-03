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В Оксфорді розробили вакцину проти малярії: яка її ефективність

3 жовтня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Оксфорді розробили вакцину проти малярії: яка її ефективність
Вакцина проти малярії. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Оксфорді розробили вакцину проти малярії. Науковцям вдалося збільшити рівень її ефективності др 75%.

Всесвітня організація охорони здоров’я вже порекомендувала її для широкого використання.

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Вакцина проти малярії

ВООЗ схвалила розробку R21/Matrix-M Оксфордського університету. Там вважають, що вакцина дешева і водночас ефективна.

"Як дослідник малярії, я мріяв про день, коли ми матимемо безпечну та ефективну вакцину проти малярії", – сказав доктор Тедрос Аданом Гебрейесус, генеральний директор ВООЗ.

Зауважимо, малярія — хвороба, що передається комарами. Щороку вона забирає півмільйона життів, вражає переважно дітей віком до п’яти років та вагітних жінок.

Також повідомляється, що найбільший у світі виробник вакцин — Інститут сироватки Індії — береться виготовляти понад 100 мільйонів доз на рік.

Нагадаємо, Гана стала першою країною, яка схвалила нову вакцину проти малярії. Вакцина під назвою R21 виявляється надзвичайно ефективною, що різко контрастує з попередніми проєктами в цій же галузі.

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