Гана першою підтримала нову вакцину проти малярії: скільки дітей вже вакцинували

Жителі Гани з дітьми в черзі. Фото: AFP

Гана стала першою країною, яка схвалила нову вакцину проти малярії. Вакцина під назвою R21 виявляється надзвичайно ефективною, що різко контрастує з попередніми проєктами в цій же галузі.

Про це інформує BBC.

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Вакцина проти малярії

Вчені, які її розробили вакцину, описали її як "змінюючу світ". Органи регулювання лікарських засобів Гани оцінили остаточні дані випробувань щодо безпеки та ефективності вакцини, які ще не оприлюднені, і вирішили використовувати їх. Всесвітня організація охорони здоров'я також розглядає можливість схвалення вакцини.

Малярія вбиває близько 620 000 людей щороку, більшість із них — маленькі діти. Розробка вакцини, яка захищає організм від малярійного паразита, була масштабною науковою роботою, яка тривала століття. Дані попередніх досліджень у Буркіна-Фасо показали, що ефективність вакцини R21 досягає 80%, якщо її ввести у вигляді трьох початкових доз і ревакцинації через рік.

Вчені кажуть, що нова вакцина від малярії змінює світ

Але широке використання вакцини залежить від результатів більшого випробування, в якому взяли участь майже 5000 дітей. Управління з харчових продуктів і ліків Гани, яке ознайомилося з даними, схвалило використання вакцини для дітей віком від п’яти місяців до трьох років. Інші африканські країни також вивчають дані, як і Всесвітня організація охорони здоров’я.

Очікувалося, що вони відбудуться наприкінці минулого року, але досі офіційно не опубліковані. Проте ними поділилися з деякими державними органами Африки та вченими.

Професор Адріан Хілл, директор Інституту Дженнера в Оксфордському університеті, де була винайдена вакцина, каже, що африканські країни заявляють, що вони вирішать після того, як вони відстали у розгортанні вакцин проти Covid-19 під час пандемії.

"Ми очікуємо, що R21 матиме значний вплив на смертність від малярії серед дітей у найближчі роки, а в довгостроковій перспективі це сприятиме досягненню загальної кінцевої мети викорінення та ліквідації малярії", — заявив Професор Адріан Хілл.

Інститут сироватки Індії готується виробляти 100-200 мільйонів доз на рік, будуючи фабрику з виробництва вакцин в Аккрі, Гана. Очікується, що кожна доза R21 коштуватиме пару доларів.

"Розробити вакцину, яка б значно вплинула на цей величезний тягар хвороби, було надзвичайно важко. Гана є важливою в наших зусиллях по боротьбі з малярією в усьому світі", — сказав генеральний директор Інституту сироватки Адар Пунавалла.

Нагадаємо, що вчора, 12 квітня, у Китаї жінка стала першою людиною, яка померла внаслідок зараження штамом H3N8. Загалом цей штам рідко зустрічається чи поширюється серед людей.