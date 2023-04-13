Гана первой поддержала новую вакцину против малярии: сколько детей уже вакцинировали

Жители Ганы с детьми в очереди. Фото: AFP

Гана стала первой страной, одобрившей новую вакцину против малярии. Вакцина под названием R21 оказывается очень эффективной, что резко контрастирует с предыдущими проектами в этой же отрасли.

Об этом информирует BBC.

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Вакцина против малярии

Ученые, разработавшие вакцину, описали ее как "изменяющую мир". Органы регулирования лекарственных средств Ганы оценили окончательные данные испытаний по безопасности и эффективности вакцины, которые еще не обнародованы, и решили использовать их. Всемирная организация здравоохранения рассматривает возможность одобрения вакцины.

Малярия убивает около 620 000 человек каждый год, большинство из них — маленькие дети. Разработка вакцины, защищающей организм от малярийного паразита, была масштабной научной работой, длившейся столетие. Данные предыдущих исследований Буркина-Фасо показали, что эффективность вакцины R21 достигает 80%, если ее ввести в виде трех начальных доз и ревакцинации через год.

Ученые говорят, что новая вакцина от малярии меняет мир

Но широкое использование вакцины зависит от результатов большего испытания, в котором приняли участие около 5000 детей. Ознакомившееся с данными управление по пищевым продуктам и лекарствам Ганы одобрило использование вакцины для детей в возрасте от пяти месяцев до трех лет. Другие африканские страны также изучают данные, как Всемирная организация здравоохранения.

Ожидалось, что они состоятся в конце прошлого года, но официально не опубликованы. Однако они поделились с некоторыми государственными органами Африки и учеными.

Профессор Адриан Хилл, директор Института Дженнера в Оксфордском университете, где была изобретена вакцина, говорит, что африканские страны заявили, что они решат после того, как они отстали в развертывании вакцин против Covid-19 во время пандемии.

"Мы ожидаем, что R21 будет иметь значительное влияние на смертность от малярии среди детей в ближайшие годы, а в долгосрочной перспективе это будет способствовать достижению общей конечной цели искоренения и ликвидации малярии", — заявил Профессор Адриан Хилл.

Институт сыворотки Индии готовится производить 100-200 миллионов доз в год, строя фабрику по производству вакцин в Аккре, Гана. Ожидается, что каждая доза R21 будет стоить пару долларов.

"Разработать вакцину, которая значительно повлияла бы на это огромное бремя болезни, было чрезвычайно трудно. Гана важна в наших усилиях по борьбе с малярией во всем мире", — сказал генеральный директор Института сыворотки Адар Пунавалла.

Напомним, что вчера, 12 апреля, в Китае женщина стала первым человеком, умершим в результате заражения штаммом H3N8. В общем, этот штамм редко встречается или распространяется среди людей.