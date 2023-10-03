В Оксфорде разработали вакцину против малярии: какова ее эффективность
В Оксфорде разработали вакцину против малярии. Ученым удалось увеличить уровень ее эффективности на 75%.
Всемирная организация здравоохранения уже порекомендовала ее для широкого использования.
Вакцина против малярии
ВОЗ одобрила разработку R21/Matrix-M Оксфордского университета. Там считают, что вакцина дешевая и в то же время эффективная.
"Как исследователь малярии, я мечтал о дне, когда у нас будет безопасная и эффективная вакцина против малярии", — сказал доктор Тедрос Аданом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ.
Заметим, малярия — болезнь, передающаяся комарами. Ежегодно она уносит полмиллиона жизней, поражает преимущественно детей в возрасте до пяти лет и беременных женщин.
Также сообщается, что крупнейший в мире производитель вакцин — Институт сыворотки Индии — берется производить более 100 миллионов доз в год.
Напомним, Гана стала первой страной, одобрившей новую вакцину против малярии. Вакцина под названием R21 оказывается очень эффективной, что резко контрастирует с предыдущими проектами в этой же отрасли.