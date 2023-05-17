У НСЗУ пояснили, чому сексуальне насильство це своєрідний засіб ведення війни

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

У НСЗУ провели вебінар стосовно сексуального насильства, як воєнний злочин. Фахівці пояснили, як відбувається супровід постраждалих та співпраця с працівниками правоохоронних органів.

Про це повідомила Національна служба здоров'я України.

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"Сексуальне насильство вважається одним із травматичних та найпоширеніших порушень прав людини. Сексуальне насильство пов'язане з війною це дії сексуального характеру, що мають прямий або опосередкований зв'язок зі збройним конфліктом", — сказала старша слідча в особливо важливих справах, криміналістка головного слідчого управління Національної поліції України Тетяна Хижняк.

Міжнародне законодавство виділяє такі форми сексуального насильства пов'язаних з конфліктом:

згвалтування;

каліцтво геніталій;

сексуальне рабство;

сексуальне катування;

примусова проституція;

примусова вагітність;

примусова стерилізація;

примусовий аборт;

примусове оголення;

сексуальне домагання.

Особливості ідентифікації сексуального насильства

"Сьогодні в Україні виявляються ще такі види сексуального насильства пов'язаного з конфліктом, як примус до спостереження за сексуальним насильством, повна чи часткова кастрація, пошкодження статевих органів, погрози чи залякування сексуальним насильством", — додала фахівчиня.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Випадки сексуального насильсва пов'язаних з конфліктом в Україні почали фіксувати з моменту вторгнення росії на території України ще в 2014 році.

"Зокрема це зафіксовано у звіті Верховного комісара ООН з прав людини 2017 року. Сексуальні насильства були виявлені на непідконтрольних територіях України і вчинялося в контексті тримання під вартою громадян України представниками озброєних груп на території так званих ЛНР, ДНР та Автономній Республіці Крим. Від початку повномасштабного вторгнення у порівнянні з 2014-2015 років, вчинення сексуальних насильств військовими держави агресора часто має за мету залякати та дуже часто вчиняється в присутності сторонніх осіб, членів родини, громади, інших військових і це взагалі можна визначити, як своєрідний засіб ведення війни", — додала Тетяна Хижняк.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Факти сексуального насильства в Україні вчиняються російськими військовими.

"Постраждалими від насильствених дій може бути будь-хто, незважаючи на вік, стать, професію, релігійну приналежність. На сьогодні найстарша особа відносно якої зафіксовано факт СНПК — 82 роки, а наймолодшій — 4 роки", — повідомила фахівець.

Тетяна Хижняк повідомила, що інформацію щодо здійснення сексуального насильства правоохоронні органи отримують через дзвінки гарячих ліній чи зі соціальних мереж. Також створені робочі групі, аби на окупованих територіях могли працювати поліцейські з метою фіксування СНПК.

Раніше ми писали, що в МОЗ повідомили чи надає сімейний лікар послуги з охорони психічного здоровʼя.