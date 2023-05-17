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В НСЗУ объяснили, почему сексуальное насилие это своеобразное средство ведения войны

17 мая 2023 14:58
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
В НСЗУ объяснили, почему сексуальное насилие это своеобразное средство ведения войны
Иллюстративное изображение. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

В НСЗУ провели вебинар по поводу сексуального насилия, как военное преступление . Специалисты объяснили, как происходит сопровождение пострадавших и сотрудничество с работниками правоохранительных органов.

Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины.

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"Сексуальное насилие считается одним из травматических и распространенных нарушений прав человека. Сексуальное насилие связано с войной – это действия сексуального характера, имеющие прямую или косвенную связь с вооруженным конфликтом", — сказала старший следователь по особо важным делам, криминалист главного управления Национальной полиции Украины Татьяна Хижняк.

Международное законодательство выделяет следующие формы сексуального насилия, связанных с конфликтом:

  • изнасилование;
  • увечье гениталий;
  • сексуальное рабство;
  • сексуальная пытка;
  • принудительная проституция;
  • принудительная беременность;
  • принудительная стерилизация;
  • принудительный аборт;
  • принудительное обнажение;
  • сексуальное притязание.

Особенности идентификации сексуального насилия

"Сегодня в Украине обнаруживаются еще такие виды сексуального насилия, связанного с конфликтом, как принуждение к наблюдению за сексуальным насилием, полная или частичная кастрация, повреждение половых органов, угрозы или запугивание сексуальным насилием",  добавила специалист.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Случаи сексуального насилия, связанных с конфликтом в Украине, начали фиксировать с момента вторжения россии на территории Украины еще в 2014 году.

"В частности, это зафиксировано в отчете Верховного комиссара ООН по правам человека 2017 года. Сексуальные насилия были обнаружены на неподконтрольных территориях Украины и совершалось в контексте содержания под стражей граждан Украины представителями вооруженных групп на территории так называемых ЛНР, ДНР и Автономной Республики Крым. вторжение по сравнению с 2014-2015 годов, совершение сексуальных насилий военными государства агрессора часто имеет целью запугать и очень часто совершается в присутствии посторонних лиц, членов семьи, общины, других военных и это вообще можно определить, как своеобразное средство ведения войны", — добавила Татьяна Хижняк.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Факты сексуального насилия в Украине совершаются российскими военными.

"Пострадавшими от насильственных действий может быть любой, несмотря на возраст, пол, профессию, религиозную принадлежность. На сегодняшний день самое старшее лицо в отношении которого зафиксирован факт СНПК — 82 года, а самому молодому — 4 года", — сообщила специалист.

Татьяна Хижняк сообщила, что информацию о совершении сексуального насилия правоохранительные органы получают по звонкам горячих линий или из социальных сетей. Также созданы рабочие группе, чтобы на оккупированных территориях могли работать полицейские с целью фиксирования СНПК.

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