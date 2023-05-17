В НСЗУ объяснили, почему сексуальное насилие это своеобразное средство ведения войны
В НСЗУ провели вебинар по поводу сексуального насилия, как военное преступление . Специалисты объяснили, как происходит сопровождение пострадавших и сотрудничество с работниками правоохранительных органов.
Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины.
"Сексуальное насилие считается одним из травматических и распространенных нарушений прав человека. Сексуальное насилие связано с войной – это действия сексуального характера, имеющие прямую или косвенную связь с вооруженным конфликтом", — сказала старший следователь по особо важным делам, криминалист главного управления Национальной полиции Украины Татьяна Хижняк.
Международное законодательство выделяет следующие формы сексуального насилия, связанных с конфликтом:
- изнасилование;
- увечье гениталий;
- сексуальное рабство;
- сексуальная пытка;
- принудительная проституция;
- принудительная беременность;
- принудительная стерилизация;
- принудительный аборт;
- принудительное обнажение;
- сексуальное притязание.
Особенности идентификации сексуального насилия
"Сегодня в Украине обнаруживаются еще такие виды сексуального насилия, связанного с конфликтом, как принуждение к наблюдению за сексуальным насилием, полная или частичная кастрация, повреждение половых органов, угрозы или запугивание сексуальным насилием", — добавила специалист.
Случаи сексуального насилия, связанных с конфликтом в Украине, начали фиксировать с момента вторжения россии на территории Украины еще в 2014 году.
"В частности, это зафиксировано в отчете Верховного комиссара ООН по правам человека 2017 года. Сексуальные насилия были обнаружены на неподконтрольных территориях Украины и совершалось в контексте содержания под стражей граждан Украины представителями вооруженных групп на территории так называемых ЛНР, ДНР и Автономной Республики Крым. вторжение по сравнению с 2014-2015 годов, совершение сексуальных насилий военными государства агрессора часто имеет целью запугать и очень часто совершается в присутствии посторонних лиц, членов семьи, общины, других военных и это вообще можно определить, как своеобразное средство ведения войны", — добавила Татьяна Хижняк.
Факты сексуального насилия в Украине совершаются российскими военными.
"Пострадавшими от насильственных действий может быть любой, несмотря на возраст, пол, профессию, религиозную принадлежность. На сегодняшний день самое старшее лицо в отношении которого зафиксирован факт СНПК — 82 года, а самому молодому — 4 года", — сообщила специалист.
Татьяна Хижняк сообщила, что информацию о совершении сексуального насилия правоохранительные органы получают по звонкам горячих линий или из социальных сетей. Также созданы рабочие группе, чтобы на оккупированных территориях могли работать полицейские с целью фиксирования СНПК.
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