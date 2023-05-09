Як передається ВІЛ?

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

На початок 2022 року Україна посідала одне з перших місць серед країн Європейського регіону за кількістю людей, які живуть з ВІЛ. Лікарі повідомили про найпоширеніші фактори ризику захворювання.

Про це повідомили Міністерстві охорони здоров'я України.

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"За оціночними даними мова про понад 244 000 людей, і майже 30% з них не знають про свій ВІЛ-статус", — зазначила завідувачка відділу управління та протидії ВІЛ-інфекції Центр громадського здоров’я України Larisa Getman.

Вірус ВІЛ. Фото: Freepik

"На жаль, зараз факторів ризику стає дедалі більше — зокрема, через повномасштабне російське вторгнення. Поранення, переливання крові та сексуальне насильство, які стаються на окупованих територіях та в зонах бойових дій щодня, підвищують ризик інфікування ВІЛ та вірусними гепатитами", — повідомили лікарі.

Проте медики зауважують, що є й хороші новини — вчасне виявлення вірусів в організмі гарантує найменшу шкоду вашому здоров’ю. Що раніше вірус знайдено, тим швидше людина потрапляє під медичний нагляд і розпочинає лікування.

Що запобігає передачі ВІЛ?

"Насамперед захищений секс. Так! Але в умовах війни, ризики передачі ВІЛ через кров значно вищі, ніж у мирний час. Наприклад, коли ви надаєте першу допомогу пораненому. Запам’ятайте одне важливе правило — вдягайте захисні рукавички завжди", — нагадали медики.

У МОЗ додали, що в таких випадках можна одягати навіть дві пари рукавичок одразу — це захистить вас, якщо перший шар пошкодиться.

Інформативне зображення. Фото: МОЗ.

Ілюзія того, що сексуальний партнер "здоровий"

"Пам’ятайте, що ВІЛ не проявляється наочно, а отже "чистий" вигляд статевих органів та суб’єктивна оцінка партнера як "здорового" чи "нормального" — це нісенітниця. Вірус не обирає за соціальним станом, звичками чи зовнішністю. 7 з 10 інфікованих людей не входять до так званих "ключових груп", у яких ризик заразитися вищий", — нагадали лікарі.

Тестування на ВІЛ

Тестуватися на ВІЛ необхідно всім людям, які мають секс та/або інші фактори ризику — робити це варто раз на рік.

Швидкий тест на ВІЛ та вірусні гепатити можна зробити:

у сімейного/ї лікаря;

у найближчому центрі профілактики та боротьби зі СНІДом чи кабінеті "Довіра";

у неурядових організаціях за цим профілем;

у будь-якому закладі охорони здоров’я України, що надає медичну допомогу в рамках

13 пакетів програми медичних гарантій, зокрема амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу.

Швидкий тест на ВІЛ. Фото: Pexels

Антиретровірусна терапія доступна та безкоштовна в Україні. Вона дієва настільки, що людина проживає своє звичайне здорове життя, є безпечною для партнерів, а її стиль життя відрізняється лиш регулярним прийомом однієї чи кількох таблеток, як при будь-якому хронічному захворюванні. Не нехтуйте своїм здоров’ям та пройдіть тестування якомога швидше.

Раніше ми писали, що вчені винайшли новий тест для виявлення ВІЛ та гепатиту, для якого потрібна крапля крові.