Как передается ВИЧ?

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В начале 2022 года Украина занимала одно из первых мест среди стран Европейского региона по количеству людей, живущих с ВИЧ. Врачи сообщили о наиболее распространенных факторах риска заболевания.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Читайте также:

"По оценочным данным речь о более 244 000 людях, и почти 30% из них не знают о своем ВИЧ-статусе", — отметила заведующая отделом управления и противодействия ВИЧ-инфекции Центр общественного здоровья Украины Larisa Getman.

Вирус ВИЧ. Фото: Freepik

"К сожалению, сейчас факторов риска становится все больше — в частности, из-за полномасштабного российского вторжения. Ранения, переливания крови и сексуальное насилие, которые происходят на оккупированных территориях и в зонах боевых действий, повышают риск инфицирования ВИЧ и вирусными гепатитами", — сообщили врачи.

Однако медики отмечают, что есть и хорошие новости — своевременное обнаружение вирусов в организме гарантирует наименьший вред вашему здоровью. Чем раньше вирус найден, тем быстрее человек попадает под медицинское наблюдение и начинает лечение.

Что предотвращает передачу ВИЧ?

"Прежде всего, защищен секс. Да! Но в условиях войны риски передачи ВИЧ через кровь значительно выше, чем в мирное время. Например, когда вы оказываете первую помощь раненому. Запомните одно важное правило – надевайте защитные перчатки всегда", — напомнили медики.

В МОЗ добавили, что в таких случаях можно одевать даже две пары перчаток сразу — защитит вас, если первый слой повредится.

Информативное изображение. Фото: МОЗ.

Иллюзия того, что сексуальный партнер "здоров"

"Помните, что ВИЧ не проявляется наглядно, а значит, "чистый" вид половых органов и субъективная оценка партнера как "здорового" или "нормального" — это чепуха. Вирус не выбирает по социальному положению, повадкам или внешности. 7 из 10 инфицированных людей не входят в так называемые "ключевые группы", у которых риск заразиться выше", — напомнили врачи.

Тестирование на ВИЧ

Тестироваться на ВИЧ необходимо всем людям, имеющим секс и/или другие факторы риска делать это стоит раз в год.

Быстрый тест на ВИЧ и вирусные гепатиты можно сделать:

у семейного врача;

в ближайшем центре профилактики и борьбы со СПИДом или в кабинете "Доверие";

в неправительственных организациях по этому профилю;

в любом учреждении здравоохранения Украины, которое оказывает медицинскую помощь в рамках

13 пакетов программы медицинских гарантий, в том числе амбулаторная и стационарная медицинская помощь.

Быстрый тест на ВИЧ. Фото: Pexels

Антиретровирусная терапия доступна и бесплатна в Украине. Она действенна настолько, что человек проживает свою обычную здоровую жизнь, безопасен для партнеров, а его стиль жизни отличается лишь регулярным приемом одной или нескольких таблеток, как при любом хроническом заболевании. Не пренебрегайте своим здоровьем и пройдите тестирование как можно скорее.

Ранее мы писали, что ученые изобрели новый тест для выявления ВИЧ и гепатита, для которого нужна капля крови.