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У МОЗ розповіли, чи змінилися строки дії довідки про інвалідність під час війни

2 травня 2023 13:11
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
На який термін продовжується інвалідність під час воєнного стану
Лікар проводить обстеження. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

На період дії воєнного стану процедура проведення медико-соціальної експертизи спрощена. Медико-соціальна експертна комісія здійснює свої функції за принципом екстериторіальності. Якщо людина не має змоги безпосередньо прибути на огляд, то МСЕК приймає таке рішення заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я. 

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України

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"На цей період, якщо ви або ваша дитина маєте інвалідність і не можете пройти обстеження й оформити направлення на МСЕК, то строк повторного огляду вважається продовженим на весь час дії воєнного стану та впродовж 6 місяців після його припинення/скасування", — повідомили в МОЗ. 

Також зазначається, що в умовах воєнного часу п. 5 постанови КМУ від 03.12.2009 №317 "Питання медико-соціальної експертизи" не застосовується. Саме цей пункт визначав причини інвалідності, за якими встановлення інвалідності заочно не проводилося. 

Медична експертиза. Фото: Pexels

Таким чином, наразі МСЕК мають право оглядати пацієнтів і приймати рішення заочно у разі наступних причин інвалідності:

  • трудове каліцтво;
  • професійне захворювання;
  • захворювання, одержане під час проходження військової служби і служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту та Держспецзвʼязку; 
  • захворювання, пов’язане з впливом радіоактивного опромінення внаслідок аварії на ЧАЕС.

Всі ці причини інвалідності за потреби можуть розглядатися заочно. Також зазначається, що питання виплат людям з інвалідністю належить виключно до компетенції Міністерства соціальної політики. 

Раніше ми писали, що в МОЗ повідомили, що спалах поліомієліту серед дітей не відступив — потрібна вакцинація.

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