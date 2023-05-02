На какой срок продолжается инвалидность во время военного положения

Врач проводит обследование. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

​​В период действия военного положения процедура проведения медико-социальной экспертизы упрощена. Медико-социальная экспертная комиссия осуществляет свои функции по принципу экстерриториальности. Если у человека нет возможности непосредственно прибыть на осмотр, то МСЭК принимает такое решение заочно на основании направления врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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"На этот период, если вы или ваш ребенок имеет инвалидность и не можете пройти обследование и оформить направление на МСЭК, то срок повторного осмотра считается продленным на все время действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения/отмены", — сообщили в Минздраве.

Также отмечается, что в условиях военного времени п. 5 постановления КМУ от 03.12.2009 №317 "Вопросы медико-социальной экспертизы" не применяется. Именно этот пункт определял причины инвалидности, по которым установление инвалидности заочно не производилось.

Медицинская экспертиза. Фото: Pexels

Таким образом, МСЭК имеют право осматривать пациентов и принимать решения заочно в случае следующих причин инвалидности:

трудовое увечье;

профессиональное заболевание;

заболевание, полученное при прохождении военной службы и службы в органах внутренних дел, государственной безопасности, государственной пожарной охране, органах и подразделениях гражданской защиты и Госспецсвязи;

заболевание, связанное с влиянием радиоактивного облучения в результате аварии на ЧАЭС.

Все эти причины инвалидности при необходимости могут рассматриваться заочно. Также отмечается, что вопрос выплат людям с инвалидностью относится исключительно к компетенции Министерства социальной политики.

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