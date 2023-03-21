​​​​​​​У медзакладах США з неймовірною швидкістю поширюється смертельна грибкова інфекція

Сполучені Штати б’ють на сполох через смерті, спровоковані грибком Candida auris

За останні роки у медичних закладах США, зокрема, хоспісах та будинках для літніх людей, поширився грибок Candida auris. Смертність від цієї інфекції у госпіталізованих пацієнтів сягає 70%.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Нова смертельна інфекція у США

Центр контролю та профілактики захворювань США оголосив про різке збільшення кількості інфікованих грибком Candida auris.

За останні роки кількість інфікованих зросла у кілька разів — з 476 у 2019 році до 1471 у 2021 році.

Ця грибкова інфекція є стійкою до ліків і має високий відсоток смертельних випадків.

Від 30 до 70 відсотків людей, госпіталізованих із цією хворобою, помирають.

Кому найбільше загрожує грибкова хвороба

Інфекція, спровокована грибком Candida auris, поширюється у медичних закладах Сполучених Штатів Америки.

Йдеться, зокрема, про про установи, у яких доглядають людей похилого віку.

Як зазначають дослідники, грибок не є загрозою для людей зі здоровою імунною системою. А от для вразливих з медичної точки зору людей, зокрема, для літніх людей, для пацієнтів на штучній вентиляції легенів чи онкологічних хворих на хіміотерапії, ця інфекція становить небезпеку.

Нагадаємо, що на початку березня науковці зробили шокуюче відкриття про бактерії, які потрапляють у мозок та спричиняють смертельні інфекції.

Фото: Pixabay