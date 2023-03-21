В медучреждениях США с невероятной скоростью распространяется смертельная грибковая инфекция

Соединенные Штаты бьют тревогу из-за смертей, спровоцированных грибком Candida auris

За последние годы в медицинских учреждениях США, в частности, хосписах и домах престарелых, распространился грибок Candida auris. Смертность этой инфекции у госпитализированных пациентов достигает 70%.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

Новая смертельная инфекция в США

Центр контроля и профилактики заболеваний США объявил о резком увеличении количества инфицированных грибком Candida auris.

За последние годы количество инфицированных выросло в несколько раз — с 476 в 2019 году до 1471 в 2021 году.

Эта грибковая инфекция устойчива к лекарствам и имеет высокий процент смертельных случаев.

От 30 до 70 процентов людей, госпитализированных с этой болезнью, умирают.

Кому больше угрожает грибковая болезнь

Инфекция, спровоцированная грибком Candida auris, распространяется в медицинских учреждениях США.

Речь, в частности, об учреждениях, в которых ухаживают пожилых людей.

Как отмечают исследователи, грибок не представляет угрозы для людей со здоровой иммунной системой. А вот для уязвимых с медицинской точки зрения людей, в частности, для пожилых людей, для пациентов с искусственной вентиляцией легких или онкологических больных химиотерапией, эта инфекция представляет опасность.

Напомним, что в начале марта ученые сделали шокирующее открытие о бактериях, которые попадают в мозг и вызывают смертельные инфекции.

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