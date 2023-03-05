У львівському містечку для переселенців спалах кишкової інфекції

11 осіб вже госпіталізовано до лікарні

У львівському модульному містечку для переселенців спалах кишкової інфекції. До обласної лікарні вже потрапили 11 осіб, з них дев'ятеро дітей.

Про це інформує директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталя Іванченко-Тімко.

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Відомо, що усі хворі — це мешканці модульного містечка для переселенців. Спочатку до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з первинним діагнозом "Гостра кишкова інфекція" було госпіталізовано 11 осіб, з них дев'ятеро дітей до 17 років. При огляді всіх інших мешканців містечка було виявлено ще 21 хворого з легким перебігом, з них 12 дітей до 17 років.

"Дані хворі ізольовані та залишаються на амбулаторному лікуванні під спостереженням лікарів однієї з міських поліклінік м. Львова. Здійснюється комплекс лікувально-діагностичних та протиепідемічних заходів. Проведена дезінфекція приміщень у містечку. Епідрозслідування триває", — написала Наталя Іванченко-Тімко.

Усього на кишкову інфекцію захворіли 32 особи, з них 21 дитина до 17 років.

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