У львівському містечку для переселенців спалах кишкової інфекції: захворіли 32 людини
У львівському модульному містечку для переселенців спалах кишкової інфекції. До обласної лікарні вже потрапили 11 осіб, з них дев'ятеро дітей.
Про це інформує директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталя Іванченко-Тімко.
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Деталі
Відомо, що усі хворі — це мешканці модульного містечка для переселенців. Спочатку до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з первинним діагнозом "Гостра кишкова інфекція" було госпіталізовано 11 осіб, з них дев'ятеро дітей до 17 років. При огляді всіх інших мешканців містечка було виявлено ще 21 хворого з легким перебігом, з них 12 дітей до 17 років.
"Дані хворі ізольовані та залишаються на амбулаторному лікуванні під спостереженням лікарів однієї з міських поліклінік м. Львова. Здійснюється комплекс лікувально-діагностичних та протиепідемічних заходів. Проведена дезінфекція приміщень у містечку. Епідрозслідування триває", — написала Наталя Іванченко-Тімко.
Усього на кишкову інфекцію захворіли 32 особи, з них 21 дитина до 17 років.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Прикарпатті лікарі зафіксували випадки скарлатини у дітей.