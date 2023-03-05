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Во львовском городке для переселенцев вспышка кишечной инфекции: заболели 32 человека

5 марта 2023 23:50
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Во львовском городке для переселенцев вспышка кишечной инфекции
11 человек уже госпитализированы в больницу
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Во львовском модульном городке для переселенцев вспышка кишечной инфекции. В областную больницу уже попали 11 человек, из них девять детей.

Об этом информирует директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Наталья Иванченко-Тимко.

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Подробности

Известно, что все больные — это жители модульного городка для переселенцев. Сначала во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с первичным диагнозом "Острая кишечная инфекция" были госпитализированы 11 человек, из них девять детей до 17 лет. При осмотре всех остальных жителей городка был обнаружен еще 21 больной с легким течением, из них 12 детей до 17 лет.

"Данные больные изолированы и остаются на амбулаторном лечении под наблюдением врачей одной из городских поликлиник Львова. Осуществляется комплекс лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий. Проведена дезинфекция помещений в городке. Эпидследование продолжается", — написала Наталья Иванченко-Тимко.

Всего кишечной инфекцией заболели 32 человека, из них 21 ребенок до 17 лет.

Напомним, ранее мы писали, что на Прикарпатье врачи зафиксировали случаи скарлатины у детей.

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