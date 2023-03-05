На Прикарпатті зафіксували випадки скарлатини у дітей
У Калуші на Прикарпатті зареєстрували 18 випадків скарлатини серед школярів. З них одного учня ліцею №2 було госпіталізовано до медустанови, його стан оцінюється як середньої тяжкості.
Про це йдеться у повідомленні Калуської міської ради.
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Скарлатина у дітей
Крім того, у Калуському ліцеї №2 зафіксовано чотири випадки захворювання на скарлатину, два з яких сталися в одному класі. Усього зареєстровано 18 хворих.
Мерія Калуша заявила, що на цей час нема потреби закривати класи в місті, оскільки карантин запроваджується лише у випадку, якщо захворюваність досягне 20%. Усі хворі учні проходять лікування та залишаються вдома протягом інкубаційного періоду, який триває 21 день.
В ліцеї проведено дезінфекцію приміщення, де навчаються хворі діти, а також проведено кварцування.
Нагадаємо, що після отримання повістки кожен призовник обов'язково має пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визначить, чи придатна людина до військової служби. Є певний перелік хвороб очей, які звільняють від мобілізації у мирний час, а й у період воєнного стану.