На Прикарпатье зафиксировали случаи скарлатины у детей
В Калуше на Прикарпатье зарегистрировали 18 случаев скарлатины среди школьников. Из них один ученик лицея №2 был госпитализирован в медучреждение, его состояние оценивается как средней тяжести.
Об этом говорится в сообщении Калушского городского совета.
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Скарлатина у детей
Кроме того, в Калушском лицее №2 зафиксировано четыре случая заболевания скарлатиной, два из которых произошли в одном классе. Всего зарегистрировано 18 больных.
Мэрия Калуша заявила, что на данный момент нет необходимости закрывать классы в городе, поскольку карантин вводится только в случае, если заболеваемость достигнет 20%. Все больные ученики проходят лечение и остаются дома в течение инкубационного периода, который длится 21 день.
В лицее проведена дезинфекция помещения, где учатся больные дети, а также проведено кварцевание.
Напомним, что после получения повестки каждый призывник обязательно должен пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), которая определит, пригоден ли человек к военной службе. Есть определенный перечень болезней глаз, которые освобождают от мобилизации не только в мирное время, но и в период военного положения.