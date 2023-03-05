На Прикарпатье зафиксировали случаи скарлатины у детей

Дети в больнице

В Калуше на Прикарпатье зарегистрировали 18 случаев скарлатины среди школьников. Из них один ученик лицея №2 был госпитализирован в медучреждение, его состояние оценивается как средней тяжести.

Об этом говорится в сообщении Калушского городского совета.

Скарлатина у детей

Кроме того, в Калушском лицее №2 зафиксировано четыре случая заболевания скарлатиной, два из которых произошли в одном классе. Всего зарегистрировано 18 больных.

Мэрия Калуша заявила, что на данный момент нет необходимости закрывать классы в городе, поскольку карантин вводится только в случае, если заболеваемость достигнет 20%. Все больные ученики проходят лечение и остаются дома в течение инкубационного периода, который длится 21 день.

В лицее проведена дезинфекция помещения, где учатся больные дети, а также проведено кварцевание.

Напомним, что после получения повестки каждый призывник обязательно должен пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), которая определит, пригоден ли человек к военной службе. Есть определенный перечень болезней глаз, которые освобождают от мобилизации не только в мирное время, но и в период военного положения.