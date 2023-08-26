Сурогатне материнство в Україні: скільки платять жінкам

Вагітна жінка. Фото: Pexels

Сурогатне материнство — це складна, однак юридично захищена процедура. Вимоги та умови регулює українське законодавство. Сурогатне материнство в країні досить дороге, тому це робить послугу популярною серед жінок.

Про це повідомляє Pro Гроші.

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Сурогатне материнство

Повноцінний процес складається з багатьох процедур та дій. Всі вони оплачуються окремо. Залежно від клініки, що займається репродуктивною медициною, вартість для подружжя становитиме від 40 до 70 тисяч євро (від 1 600 000 до 2 800 000 грн). Сурогатна мама отримує з цієї суми приблизно 20 тисяч євро (800 000 грн).

Основні виплати сурогатній мамі:

за перенесення ембріонів — 200 євро (8 000 грн). Ця сума не повертається у разі неуспішного запліднення.

за підтвердження вагітності — 200-400 євро (8 000-16 000 грн);

за кожен місяць виношування на компенсацію зусиль і вкладеного часу, а також підтримку здоров’я — 400 євро (16 000 грн);

за народження дитини та передачу біологічним батькам — приблизно 16 000 євро (640 000 грн).

Додаткові виплати

Сурогатна мама також може отримати додаткові виплати, якщо є така потреба. Йдеться про будь-які хірургічні втручання, комфорт життя і пересування на пізніх стадіях вагітності.

Загалом виплати та бонуси можуть бути такі:

пологи шляхом кесаревого розтину — 1 000 євро (4 000 грн);

доплата за народження близнят або двійні — 2 000 євро (8 000 грн);

повторне сурогатне материнство — 1 000 євро за другий раз і 2 000 євро за третій раз;

оплата мобільного тарифного плану;

компенсація транспортних витрат;

оренда квартири чи апартаментів, знімання готельного номера в тому населеному пункті, де відбудуться пологи.

Компенсації та штрафи

Можуть статися випадки, через які розпочнуться передчасні пологи. Сурогатній мамі виплачують компенсацію залежно від тижня, на якому вона народила дитину:

з 23 по 26 тиждень — 2 000 євро (8 000 грн);

з 27 по 29 тиждень — 4 000 євро (16 000 грн);

з 30 по 33 тиждень — 6 000 євро (24 000 грн).

"Плюс завжди існує загроза втратити дитину чи народити мертве немовля. Якщо медично вдасться довести, що провини сурогатної матері в цьому немає, вона додатково отримає 6 000 євро (24 000 грн). Це саме стосується виплат за передчасні пологи", — йдеться в матеріалі.

Ці суми вказано приблизно. Вони фіксуються в договорі між біологічними батьками та сурогатною мамою. У документі пишуть розмір виплат у разі непередбачуваних ситуацій.

Так само в договорі можуть бути штрафи для вагітної, якщо вона порушуватиме умови. Наприклад, не дотримуватиметься приписів лікаря та інше.

Нагадаємо, вагітні жінки можуть передати певні риси не лише своїм майбутнім дітям, але й онукам. Йдеться про здоров'я мозку. Потрібно лише дотримуватися певної дієти.