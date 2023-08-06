Здатність жінки до зачаття потомства знижується на 30-50% через війну, — психологиня
Рівень фертильності жінок знижується через війну. Деякі країни, які пережили війну на своїй території і досі борються з наслідками.
Про це розповіла психологиня Віра Романова в ефірі національного телемарафону.
Як війни впливають на жінок
За словами психологині, досвід найближчої до України за ментальністю країни — Хорватії — показує, що показник здатності жінки до зачаття і виношування дитини знижується на 30-50%.
З наслідками війни за незалежність, яка тривала з 1991 по 1995 рік, Хорватія розбирається і досі.
Віра Романова розповіла, що війни можуть впливати на жінок у значно довшій перспективі. Наприклад, проблеми з народженням дітей у країнах Європи внаслідок Другої Світової війни залишаються і досі
"Якщо ви подивитесь на Італію, Францію, Іспанію... там є проблеми. Ніхто це не приховує. Вони намагаються вирішити свої питання за рахунок України", — розповіла психологиня.
Раніше ми розповідали, столичні патрульні супроводили авто з породіллею до лікарні. Це сталося під час комендантської години.
Нагадаймо, що вагітні українки, які через війну виїхали за кордон, можуть отримати безкоштовні медичні послуги в країні тимчасового перебування. До пропозиції входить кілька медпослуг.