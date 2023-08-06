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Способность женщины к зачатию потомства снижается на 30-50% из-за войны, — психолог

6 августа 2023 11:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Способность женщины к зачатию потомства снижается на 30-50% из-за войны, — психолог
Беременная женщина. Фото: Freepik
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Уровень фертильности женщин снижается в результате войны. Некоторые страны, пережившие войну на своей территории, до сих пор борются с последствиями.

Об этом рассказала психолог Вера Романова в эфире национального телемарафона.

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По словам психолога, опыт близкой Украине по ментальности страны — Хорватии — показывает, что показатель способности женщины к зачатию и вынашиванию ребенка снижается на 30-50%.

С последствиями войны за независимость, которая длилась с 1991 по 1995 год, Хорватия разбирается до сих пор.

Вера Романова рассказала, что войны могут влиять на женщин в более долгой перспективе. Например, проблемы с рождением детей в странах Европы в результате Второй мировой войны остаются до сих пор.

"Если вы посмотрите на Италию, Францию, Испанию... там есть проблемы. Никто этого не скрывает. Они пытаются решить свои вопросы за счет Украины", — рассказала психолог.

Ранее мы рассказывали, что столичные патрульные сопровождали авто с роженицей в больницу. Это произошло во время комендантского часа.

Напомним, что беременные украинки, которые в результате выехали за границу, могут получить бесплатные медицинские услуги в стране временного пребывания. В предложение входит несколько медуслуг.

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