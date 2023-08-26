Суррогатное материнство в Украине: сколько платят женщинам

Беременная женщина. Фото: Pexels

Суррогатное материнство — это сложная, однако юридически защищенная процедура. Требования и условия регулирует законодательство. Суррогатное материнство в стране достаточно дорогостоящее, поэтому это делает услугу популярной среди женщин.

Об этом сообщает Pro Гроші.

Читайте также:

Суррогатное материнство

Полноценный процесс состоит из многих процедур и действий. Все они оплачиваются раздельно. В зависимости от клиники, занимающейся репродуктивной медициной, стоимость для супругов составит от 40 до 70 тысяч евро (от 1 600 000 до 2 800 000 грн). Суррогатная мама получает из этой суммы примерно 20 тысяч евро (800 000 грн).

Основные выплаты суррогатной маме:

за перенос эмбрионов — 200 евро (8 000 грн). Эта сумма не возвращается при неуспешном оплодотворении.

за подтверждение беременности — 200-400 евро (8 000-16 000 грн);

за каждый месяц вынашивания на компенсацию усилий и вложенного времени, а также поддержание здоровья — 400 евро (16 000 грн);

за рождение ребенка и передачу биологическим родителям — примерно 16 000 евро (640 000 грн).

Дополнительные выплаты

Суррогатная мама также может получить дополнительные выплаты в случае необходимости. Речь идет о любых хирургических вмешательствах, комфорте жизни и передвижении на поздних стадиях беременности.

В целом выплаты и бонусы могут быть следующие:

роды путем кесарева сечения — 1 000 евро (4 000 грн);

доплата за рождение близнецов или двойни — 2 000 евро (8 000 грн);

повторное суррогатное материнство — 1 000 евро за второй раз и 2 000 евро за третий раз;

оплата мобильного тарифного плана;

компенсация транспортных расходов;

аренда квартиры или апартаментов, съем гостиничного номера в том населенном пункте, где состоятся роды.

Компенсации и штрафы

Могут произойти случаи, по которым начнутся преждевременные роды. Суррогатной маме выплачивают компенсацию в зависимости от недели, на которой она родила ребенка:

с 23 по 26 неделю — 2 000 евро (8 000 грн);

с 27 по 29 неделю — 4 000 евро (16 000 грн);

с 30 по 33 неделю — 6 000 евро (24 000 грн).

"Плюс всегда существует угроза потерять ребенка или родить мертвого младенца. Если медицински удастся доказать, что вины суррогатной матери в этом нет, она дополнительно получит 6 000 евро (24 000 грн). Это же касается выплат за преждевременные роды", — говорится в материале.

Эти суммы указаны приблизительно. Они фиксируются в договоре между биологическими родителями и суррогатной матерью. В документе пишут размер выплат при непредвиденных ситуациях.

Так же в договоре могут быть штрафы для беременной, если она будет нарушать условия. Например, не будет придерживаться предписаний врача и прочее.

Напомним, беременные женщины могут передать некоторые черты не только своим будущим детям, но и внукам. Речь идет о здоровье мозга. Нужно только соблюдать определенную диету.