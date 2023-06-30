Який орган може боліти під ребром

Біль в животі. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Інколи під ребром виникає біль і не відразу зрозуміло звідкіля він. Лікарка назвала основні розповсюджені причини.

Про це повідомила терапевтка Юлія Ярова.

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"Біль в цій ділянці прийнято асоціювати з печінкою, інколи з жовчним міхуром. Але в животі органів багато. І біль буває складно локалізувати. Болить живіт, наче посередені, а може з боку теж, а може і там і там. Помічали як на питання "де болить?" Починаєш думати, згадувати, аналізувати. Права чи ліва нога болить сказати значно легше", — повідомила лікарка.

Біль під ребром. Фото: Freepik

Печінка

Болить коли розтягується її капсула — гострий гепатит, холестаз (застій жовчі у печінці), застій крові в печінці.

Жовчний міхур

Типово болить через 1-2 години після їжі, особливо жирної їжі. Біль різної інтенсивності, або виражений дискомфорт, зазвичай триває до години, може супроводжуватись нудотою.

Роздутий газами товстий кишечник

Внаслідок вживання великої кількості продуктів, стимулюючих газоутворення, особливостей анатомії товстої кишки, тощо. Біль від незначного до помірного. Рідко дуже сильний.

Апендикс

Класично знаходиться у здухвинній ділянці справа. Але може розташовуватись біля печінки, у випадку запалення там і викликати біль.

Виразка шлунку або дванадцятипалої кишки

Частіше болить зліва або посередині, але й справа зустрічається теж. Буває доволі інтенсивний і тривалий біль, что вночі.

Підшлункова залоза

Частіше болить у лівому підребер'ї, або по центру. Частіше не означає завжди. Болі зліва також зустрічаються. У половині випадків біль віддає в спину.

Нирки

Болять по тій же схемі, що й печінка, — коли розтягується капсула. У випадку правої нирки біль і буде справа — спереду, сбоку, у спині.

Сечокам'яна хвороба

Безболісна поки камінці тихенько спочивають в нирках. А коли вирушають спуститись поверхом нижче — у сечовий міхур — тоді болить. І біль людині локалізувати важко. Болить ніби хвилями, то посилюється, то слабшає.

Межреберна невралгія

Якщо у нижній частині грудної клітки, то якраз і болить реберна дуга, підребер'я. Біль різної інтенсивності, посилюється при рухах, кашлі, чханні. Шкіра локально може червоніти, блідніти, німіти, боліти на дотик.

Легені

Інода в підребер'ї болят легені. Про них часто забувають, бо ж "то не живіт", а дарма. Той же базальний плеврит справа.

Лікар оглядає пацієнта. Фото: Freepik

"Організм складна система, і зрозуміти чому болить живіт по першим двом в гуглі, як мінімум погана ідея", — резюмувала лікарка.

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