Какой орган может болеть под ребром

Боль в животе. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Иногда под ребром возникает боль и не сразу понятно, откуда он. Врач назвала основные распространенные причины.

Об этом сообщила терапевт Юлия Яровая.

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"Боль в этом участке принято ассоциировать с печенью, иногда с желчным пузырем. Но в животе органов много. И боль бывает сложно локализовать. Болит живот, словно посредственные, а может со стороны тоже, а может и там и там. Замечали как на вопрос "Где болит?" Начинаешь думать, вспоминать, анализировать. Правая или левая нога болит сказать гораздо легче" , — сообщила врач.

Боль под ребром. Фото: Freepik

Печень

Болит, когда растягивается ее капсула — острый гепатит, холестаз (застой желчи в печени), застой крови в печени.

Желчный пузырь

Типично болит через 1-2 часа после еды, особенно жирной пищи. Боль различной интенсивности или выраженный дискомфорт, обычно длится до часа, может сопровождаться тошнотой.

Раздутый газами толстый кишечник

В результате употребления большого количества продуктов, стимулирующих газообразование, особенностей анатомии толстой кишки и т.д. Боль от незначительной до умеренной. Редко очень сильный.

Аппендикс

Классически находится в подвздошном участке справа. Но может располагаться у печени, в случае воспаления там и вызвать боль.

Язва желудка или двенадцатиперстной кишки

Чаще болит слева или посредине, но и дело встречается тоже. Бывает достаточно интенсивная и длительная боль ночью.

Поджелудочная железа

Чаще болит в левом подреберье или по центру. Чаще не значит всегда. Боли слева тоже встречаются. В половине случаев боль отдает в спину.

Почки

Болят по той же схеме, что и печень, когда растягивается капсула. В случае правой почки боль и будет справа – спереди, сбоку, в спине.

Мочекаменная болезнь

Безболезненная пока камни тихонько покоятся в почках. А когда отправляются спуститься этажом ниже – в мочевой пузырь – тогда болит. И боль человеку локализовать тяжело. Болит будто волнами, то усиливается, то слабеет.

Межреберная невралгия

Если в нижней части грудной клетки, то как раз и болит реберная дуга, подреберье. Боль разной интенсивности, усиливается при движениях, кашле, чихании. Кожа локально может краснеть, бледнеть, немиты, болеть на ощупь.

Легкие

Инода в подреберье болит легкого. О них часто забывают, потому что "то не живот", а зря. Тот же базальный плеврит справа.

Врач осматривает пациента. Фото: Freepik

"Организм сложная система, и понять почему болит живот по первым двум в гугле, как минимум плохая идея", — резюмировала врач.

Раньше мы писали, что делать при инфаркте. Кардиолог назвал симптомы, о которых должен знать каждый. Чтобы избежать осложнений, необходимо действовать быстро и оказать медицинскую помощь в течение 2-3 часов.