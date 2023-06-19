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Протезування очей після бойових травм: у МОЗ розповіли подробиці

19 червня 2023 16:36
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Протезування військових відбувається найновішими протезами
Ілюстрація ока. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що війна щодня збільшує кількість людей, які потребують протезування. Наразі використовуються нейронні протези, які дозволяють пацієнту сприймати світло. 

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України

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"Біонічне око (або зоровий нейронний протез чи нейроімплант) – технічний пристрій, що передає електричні стимули до нервових клітин зорової системи, що дозволяє пацієнту сприймати світло", — повідомили в МОЗ. 

глаз
Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Також зазначається, що коли йдеться про протезування кінцівок, може бути рекомендоване застосування біонічних протезів. Такі протези є високофункціональними, вони частково чи повністю замінюють втрачену руку або ногу та виконують їхні функції. 

Які технології застосовують для протезування очей? 

"Нейроімпланти можуть заміняти зруйновані або відсутні частини органів зору, наприклад, сітківку чи зоровий нерв, або ж передавати сигнали безпосередньо в мозок. Сьогодні імпланти сітківки застосовують у випадках, коли людина втрачає зір через хворобу (коли з різних причин гинуть нервові клітини – фоторецептори). Наразі в світі немає жодного імпланту, який використовували б для відновлення зору після бойової травми", — пояснили в товаристві вітреоретинальних хірургів України. 

офтальмолог
Лікар проводить діагностику. Фото: Freepik

Для встановлення імпланта сітківки потрібно, щоб зоровий нерв, око та його прозорі оптичні частини були неушкодженими, але це неможливо у випадку бойової травми. 

Тож наразі тривають клінічні випробування, які перевіряють ефективність і ризики, пов’язані з нейроімплантами, що передають сигнал в кору головного мозку. 

глаз
Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

"Ці дослідження перебувають на початковій стадії і поки недоступні для пацієнтів. Все, що ми маємо зараз – обґрунтовану надію на те, що розвиток нанотехнологій у перспективі призведе до появи ефективних та безпечних біонічних очей, що зможуть частково відновити зір пацієнтам, які втратили його внаслідок бойової травми", — резюмували лікарі. 

Раніше ми писали, про те, як відбувається протезування українських військових. Партнери з Вашингтона розказали про підтримку США.

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