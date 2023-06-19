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Протезирование глаз после боевых травм: в МОЗ рассказали подробности

19 июня 2023 16:36
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Протезирование военных происходит новейшими протезами
Иллюстрация глаза. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

В Министерстве здравоохранения сообщили, что война ежедневно увеличивает количество людей, нуждающихся в протезировании. В настоящее время используются нейронные протезы, позволяющие пациенту воспринимать свет.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

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"Бионический глаз (или зрительный нейронный протез или нейроимплант) – техническое устройство, передающее электрические стимулы к нервным клеткам зрительной системы, позволяющее пациенту воспринимать свет",  сообщили в МОЗ.

глаз
Иллюстративный образ. Фото: Freepik

Также говорится, что когда речь идет о протезировании конечностей, может быть рекомендовано применение бионических протезов. Такие протезы высокофункциональны, частично или полностью заменяют утраченную руку или ногу и выполняют их функции.

Какие технологии используют для протезирования глаз?

Нейроимпланты могут заменять разрушенные или отсутствующие части органов зрения, например, сетчатку или зрительный нерв, или же передавать сигналы непосредственно в мозг. "В настоящее время в мире нет ни одного импланта, который использовали бы для восстановления зрения после боевой травмы", — объяснили в обществе ветреоретинальных хирургов Украины.

офтальмолог
Врач проводит диагностику. Фото: Freepik

Для установки импланта сетчатки нужно, чтобы зрительный нерв, глаз и его прозрачные оптические части были невредимы, но это невозможно в случае боевой травмы.

Поэтому продолжаются клинические испытания, проверяющие эффективность и риски, связанные с нейроимплантами, передающими сигнал в кору головного мозга.

глаз
Иллюстративный образ. Фото: Freepik

"Эти исследования находятся на начальной стадии и пока недоступны для пациентов. Все, что мы имеем сейчас  обоснованная надежда на то, что развитие нанотехнологий в перспективе приведет к появлению эффективных и безопасных бионических глаз, которые смогут частично восстановить зрение пациентам, потерявшим его в результате боевой травмы", — резюмировали врачи.

Ранее мы писали о том, как происходит протезирование украинских военных. Партнеры из Вашингтона рассказали о поддержке США.

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