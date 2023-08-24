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Паралізована жінка вперше в світі почала говорити завдяки новітнім технологіям

24 серпня 2023 10:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Паралізована жінка вперше в світі почала говорити завдяки новітнім технологіям
Лікар в операційній. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Тяжко паралізована жінка, яка не могла говорити впродовж декількох років, заговорила за допомогою технології трансляції сигналів мозку. Цей випадок дає надію на те, що це можна розвивати в майбутньому та рятувати життя людей.

Про це повідомляє The Guardian.

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Як відомо, тяжко паралізована жінка змогла говорити за допомогою технології, яка передавала сигнали її мозку в мову та вираз обличчя.

Цей прогрес породжує надію на те, що це допоможе людям, які втратили здатність говорити через такі захворювання, як інсульт і бічний аміотрофічний склероз.

До цього часу пацієнти лише сподівалися на надзвичайно повільні синтезатори мовлення, які передбачали лише написання слів за допомогою відстеження погляду або дрібних рухів обличчя, що унеможливлює природну розмову.

Відомо, що така новітня технологія використовує крихітні електроди, імплантовані на поверхню мозку, для виявлення електричної активності в тій частині мозку, яка контролює мову та рухи обличчя. Ці сигнали перетворюються безпосередньо на мову та вираз обличчя, яке може бути усміхнене, нахмурене чи здивоване. 

Нагадаємо, нещодавно у Львівському Охматдиті виходили дівчинку, яка народилася з вагою всього 700 грамів. 

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