У львівському Охматдиті виходили дівчинку, яка народилася з вагою всього 700 грам

Немовля Єва на руках у лікарки. Фото: Охматдит

У Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит" виходили передчасну народжену дівчинку вагою всього 700 грам. У немовляти діагностували смертельне захворвання — некротизуючий ентероколіт.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної лікарні "Охматдит".

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Історія немовляти

Львів'янка Єва народилася на 26 тижні вагітності мами. У малятка діагностували некротизуючий ентероколіт. На щастя, лікарям вдалося вилікувати дитинку медикаментозно, без оперативного втручання.

"Була і пневмонія. Єва довший час знаходилася на штучній вентиляції легень. Не харчувалася два тижні, була на повному парантеральному харчуванні, за нею також постійно спостерігали хірурги", — розповіла Галина Заремба, завідувачка відділення анестезіології та постінтесивної терапії.

Єва на 28 день життя. Фото: Охматдит

Як зазначають у лікарні, некротизуючий ентероколіт — це захворювання, яке виникає внаслідок тяжкого ураження незрілого кишечника, яке спричинюється поєднаною дією кількох потенційно шкідливих чинників. НЕК є найбільш поширеним захворюванням шлунково-кишкового тракту. Через кілька годин після появи перших клінічних симптомів захворювання може швидко прогресувати з розвитком некрозу кишечника, шоку і смерті.

Додамо, минулого тижня маленьку пацієнтку з вагою 3700 г вже виписали додому.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит" врятували передчасно народжене немовля з абсцесом печінки та некротизуючим ентероколітом. Немовля, яке назвали Вікторією, народилося передчасно на 29 тижні вагітності з вагою 1,4 кг.

Також, ми писали, що у Львові, в Лікарні Святого Миколая, офтальмологи видалили рідкісну 12-мм кісту на оці дитини. Утворення росло і деформувало обличчя 11-річної дівчинки.