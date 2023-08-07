Во львовском Охматдете выходили девочку, родившуюся с весом всего 700 грамм.

Младенца Ева на руках у врача. Фото: Охматдет

Во Львовской областной детской больнице "Охматдет" выходили преждевременная рожденная девочка весом всего 700 грамм. У младенца диагностировали смертельное заболевание — некротизирующий энтероколит.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной больницы "Охматдет".

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История младенца

Львовянка Ева родилась на 26 неделе беременности мамы. К счастью, врачам удалось вылечить ребенка медикаментозно, без оперативного вмешательства.

"Была и пневмония. Ева долгое время находилась на искусственной вентиляции легких. Не ела две недели, была на полном парантеральном питании, за ней также постоянно наблюдали хирурги", — рассказала Галина Заремба, заведующая отделением анестезиологии и постинтесивной терапии.

Ева на 28 день жизни. Фото: Охматдет

Как отмечают в больнице, некротизирующий энтероколит — это заболевание, возникающее вследствие тяжелого поражения незрелого кишечника, вызванного сочетанным действием нескольких потенциально вредных факторов. НЭК является наиболее распространенным заболеванием желудочно-кишечного тракта. Через несколько часов после появления первых клинических симптомов заболевание может быстро прогрессировать с развитием некроза кишечника, шока и смерти.

На прошлой неделе маленькую пациентку с весом 3700 г уже выписали домой.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской областной детской больнице "Охматдет" спасли преждевременно рожденного младенца с абсцессом печени и некротизирующим энтероколитом. Младенец, названный Викторией, родился преждевременно на 29 неделе беременности с весом 1,4 кг.

Также мы писали, что во Львове, в Больнице Святого Николая, офтальмологи удалили редкую 12-мм кисту на глазу ребенка. Образование росло и деформировало лицо 11-летней девочки.