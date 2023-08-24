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Парализованная женщина впервые в мире начала говорить благодаря новейшим технологиям

24 августа 2023 10:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Парализованная женщина впервые в мире начала говорить благодаря новейшим технологиям
Врач в операционной. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Тяжело парализованная женщина, которая не могла говорить на протяжении нескольких лет, заговорила с помощью технологии трансляции сигналов мозга. Этот случай дает надежду, что это можно развивать в будущем и спасать жизнь людей.

Об этом сообщает The Guardian.

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Как известно, тяжело парализованная женщина смогла говорить с помощью технологии, которая передавала сигналы ее мозгу в язык и выражение лица.

Этот прогресс порождает надежду на то, что это поможет людям, потерявшим способность говорить из-за таких заболеваний, как инсульт и боковой амиотрофический склероз.

До этого времени пациенты лишь надеялись на чрезвычайно медленные синтезаторы речи, которые предполагали лишь написание слов посредством отслеживания взгляда или мелких движений лица, что делает невозможным естественный разговор.

Известно, что новейшая технология использует крошечные электроды, имплантированные на поверхность мозга, для обнаружения электрической активности в той части мозга, которая контролирует язык и движения лица. Эти сигналы превращаются непосредственно в язык и выражение лица, которое может быть улыбающееся, нахмуренное или удивленное.

Напомним, недавно во Львовском Охматдете выходили девочка, которая родилась с весом всего 700 граммов.

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