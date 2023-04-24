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Новий метод прискорює загоєння ран: утричі швидше, ніж за звичайних умов

24 квітня 2023 00:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Новий метод прискорює загоєння ран: утричі швидше, ніж за звичайних умов
Загоєння рани за допомогою електричних полів. Фото: Hassan Science Brush/A. Tahini
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вчені створили чіп, що дозволяє ранам швидше загоїтися. Дослідження показало, що технологія прискорила загоєння ран в три рази швидше, однак це також залежить і від розміру ушкодження.

Про це повідомляє ScienceAlert.

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Рани загоюються втричі швидше

Людське тіло створює електричне поле, що може керувати клітинами шкіри, наближуючи їх, наприклад, до місця травми. Дослідники з Фрайбурзького університету в Німеччині вигадали, як можна прискорити час, необхідний для відновлення невеликих розривів і рваних ран.

Хронічні рани, які довго загоюються, наприклад, у людей похилого віку, хворих на діабет або людей із поганим кровообігом, можуть швидше загоїтися завдяки новій технології. 

"Наше відкриття методу, який може загоювати рани в три рази швидше, може змінити ситуацію для діабетиків і людей похилого віку, зокрема, які часто страждають від ран, які не загоюються", — зазначила вчена з біоелектроніки з університету Фрайбурга та Технологічного університету Чалмерса у Швеції Марія Асплунд.

Доведено, що електрика може сприяти зціленню, однак вплив напруги та напрямку електричного поля на процес ніколи не був точно встановлений. Наразі дослідники проводять експерименти на штучно вирощеній шкірі.

Дослідження показують, що клітини шкіри під дією "штучного" електричного поля утричі швидше загоюють ушкодження, ніж ті, що не піддавалися такій стимуляції. Також упродовж експерименту жодна з клітин не була пошкоджена випробуваними електричними полями.

Зазначаться, що рани, які не загоюються типовим швидким способом, підвищують ризик зараження інфекцією та подальшого сповільнення загоєння. У гіршому випадку це може призвести до ампутації, тому дослідження щодо швидкісного загоєння під електричним полем дуже важливе в галузі розвитку медицини. 

Також вчені повідомляють, що наступний крок — випробування на людях.

"Ми хочемо розробити концепцію, щоб мати можливість "сканувати" рани та адаптувати стимуляцію на основі індивідуальної рани. Ми переконані, що це ключ до ефективної допомоги людям із хронічними ранами в майбутньому", — додає Асплунд.

Нагадаємо, що нещодавнє дослідження показало, що лише 8 годин перебування в самотності для деяких людей рівнозначне голодуванню. Так, це явище може негативно впливати на здоров'я й навіть призвести до хвороб.

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