Новый метод ускоряет заживление ран: втрое быстрее, чем в обычных условиях

Заживление раны с помощью электрических полей. Фото: Hassan Science Brush/A. Tahini

Ученые создали чип, позволяющий ранам быстрее зажить. Исследование показало, что технология ускорила заживление ран в три раза быстрее, однако это также зависит от размера повреждения.

Об этом сообщает ScienceAlert.

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Раны заживают втрое быстрее

Человеческое тело создает электрическое поле, которое может управлять клетками кожи, приближая их, например, к месту травмы. Исследователи из Фрайбургского университета в Германии придумали, как можно ускорить время, необходимое для восстановления небольших разрывов и рваных ран.

Хронические раны, длительно заживающие, например, у пожилых людей, больных диабетом или с плохим кровообращением, могут быстрее зажить, благодаря новой технологии.

"Наше открытие метода, который может залечивать раны в три раза быстрее, может изменить ситуацию для диабетиков и пожилых людей, в частности, которые часто страдают от незаживающих ран", — отметила ученая из биоэлектроники из университета Фрайбурга и Технологического университета Чалмерса в Швеции Мария Асплунд.

Доказано, что электричество может способствовать исцелению, однако влияние напряжения и направления электрического поля на процесс никогда не было точно установлено. В настоящее время исследователи проводят эксперименты на искусственно выращенной коже.

Исследования показывают, что клетки кожи под действием "искусственного" электрического поля втрое быстрее заживляют повреждения, чем те, что не подвергались такой стимуляции. Также в течение эксперимента ни одна из клеток не была повреждена испытанными электрическими полями.

Отмечаются, что раны, которые не заживают типичным быстрым способом, повышают риск заражения инфекцией и замедления заживления. В худшем случае это может привести к ампутации, поэтому исследование скоростного заживления под электрическим полем очень важно в области развития медицины.

Также ученые сообщают, что следующий шаг – испытание на людях.

"Мы хотим разработать концепцию, чтобы иметь возможность "сканировать" раны и адаптировать стимуляцию на основе индивидуальной раны. Мы убеждены, что это ключ к эффективной помощи людям с хроническими ранами в будущем", — добавляет Асплунд.

Напомним, что недавнее исследование показало, что лишь 8 часов пребывания в одиночестве для некоторых людей равносильно голоданию. Так, это явление может негативно влиять на здоровье и даже привести к болезням.