8 часов одиночества для некоторых людей равноценно голоду: ученые рассказали для кого именно

Человек сидит под черным зонтиком. Фото: УНИАН

Недавнее исследование показало, что всего 8 часов пребывания в одиночестве для некоторых людей равносильно голоданию. Да, это явление может негативно влиять на здоровье и даже привести к болезням.

Об этом сообщает NNews.

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Влияние одиночества на разных людей

Ученые Хьюстонского университета провели исследование, в котором приняли участие 152 участника. Их попросили провести 8 часов в одиночестве без гаджетов и навязчивых факторов. В ходе эксперимента исследователи наблюдали за физиологическими реакциями участников.

Так, результаты исследования показали, что одиночество для некоторых людей бывает губительным — у них учащается сердцебиение и повышается уровень кортизола, который является гормоном стресса. Однако для части других участников эксперимента одиночество наоборот было полезно. Они сообщали, что чувствовали себя спокойными и расслабленными, что также подтверждали их физиологические реакции.

Для кого одиночество является отрицательным явлением

Ученые уверяют, что индивидуальные отличия в реакции на одиночество зависят от личностных качеств отдельного человека. Так, интроверты могут легче переносить одиночество, тогда как экстраверты страдают от него.

Исследование об одиночестве чрезвычайно важно, ведь подчеркивает важность социальных связей для нашего благосостояния, что имеет также и физические последствия и может привести к проблемам не только с психологическим, но и с физическим здоровьем.

Что делать тем, кто страдает от одиночества

Для людей, которые борются с этим явлением, важно иметь социальную поддержку. Если вы страдаете от одиночества, то можете улучшить свое состояние, общаясь с семьей и друзьями, присоединяясь к различным клубам за интересами, или обратившись на прямую к психологу за профессиональной помощью, если это необходимо.

Помните, что в поисках социальной поддержки вы можете улучшить свое самочувствие и вести более здоровую и счастливую жизнь.

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