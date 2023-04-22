8 годин самотності для деяких людей рівноцінне голоду: вчені розповіли для кого саме

Чоловік сидить під чорною парасолькою. Фото: УНІАН

Нещодавнє дослідження показало, що лише 8 годин перебування в самотності для деяких людей рівнозначне голодуванню. Так, це явище може негативно впливати на здоров'я й навіть призвести до хвороб.

Про це повідомляє NNews.

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Вплив самотності на різних людей

Вчені Х’юстонського університету провели дослідження, в якому взяли участь 152 учасники. Їх попросили провести 8 годин на самоті без жодних гаджетів та нав'язливих чинників. У ході експерименту дослідники спостерігали за фізіологічними реакціями учасників.

Так, результати дослідження показали, що самотність для деяких людей буває згубною — у них частішає серцебиття та підвищується рівень кортизолу, який є гормоном стресу. Однак для частини інших учасників експерименту самотність навпаки була корисною. Вони повідомляли, що почували себе розслабленими та спокійними, що також підтверджували їхні фізіологічні реакції.

Для кого самотність є негативним явищем

Вчені запевняють, що індивідуальні відмінності у реакції на самотність залежить від особистісних якостей окремої людини. Так, інтроверти можуть легше переносити самотність, тоді як екстраверти страждають від неї.

Дослідження щодо самотності є надзвичайно важливим, адже підкреслює важливість соціальних зв’язків для нашого добробуту, що має також і фізичні наслідки й може призвести до проблем не тільки з психологічним, а й із фізичним здоров'ям.

Що робити тим, хто страждає від самотності

Для людей, які борються з цим явищем важливо мати соціальну підтримку. Якщо ви страждаєте від самотності, то можете покращити свій стан, спілкуючись із родиною та друзями, приєднуючись до різноманітних клубів за інтересами, або звернувшись на пряму до психолога за професійною допомогою, якщо це необхідно.

Пам'ятайте, що шукаючи соціальну підтримку, ви можете покращити своє самопочуття та вести більш здорове й щасливе життя.

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