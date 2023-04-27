Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Медицина arrow Новий чат-бот інформуватиме про безоплатні медпослуги під час вагітності та пологів arrow

Новий чат-бот інформуватиме про безоплатні медпослуги під час вагітності та пологів

27 квітня 2023 18:18
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як дізнатися про безоплатні медичні послуги для вагітних?
Вагітна жінка. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Не всі жінки знають, що супровід вагітності та пологи держава оплачує у межах Програми медичних гарантій, а тому візити до жіночої консультації та обстеження мають надаватися безоплатно. Чат-бот "Буду мамою" допоможе жінкам відстояти право на безоплатні медичні послуги та запобігатиме проявам корупції в медзакладах.

Про це повідомили в Національній службі здоров'я України.

Читайте також:

"В Україні запрацював чат-бот "Буду мамою" про безоплатні медпослуги для майбутніх мам та немовлят, створений ГО "Ліки Контроль" та БФ "280 днів". Це цифровий сервіс для вагітних. Він містить алгоритм дій щодо того як отримати безоплатний супровід вагітності, медичну допомогу при пологах і неонатальні послуги за Програмою медичних гарантій", — повідомили в НСЗУ.

Скористатися чат-ботом "Буду мамою" можна у Telegram чи Viber.

Жінка під час вагітності. Фото: Freepik

Як працює сервіс

Вказавши свій тиждень вагітності, у кілька кліків користувачка отримує перелік необхідних обстежень і знаходить лікарню, де ці послуги надають безоплатно (незалежно від прописки вагітної чи її фактичного місця проживання). 

Чат-бот "Буду мамою" розроблений на основі відкритих даних НСЗУ в межах конкурсу Open Data Services Support, що проводився за підтримки USAID / UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS" і за сприяння Міністерства цифрової трансформації України. Партнер конкурсу — Фонд Східна Європа.

Раніше ми писали, що в МОЗ повідомили чи надає сімейний лікар послуги з охорони психічного здоровʼя.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB