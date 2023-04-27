Як дізнатися про безоплатні медичні послуги для вагітних?

Вагітна жінка. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Не всі жінки знають, що супровід вагітності та пологи держава оплачує у межах Програми медичних гарантій, а тому візити до жіночої консультації та обстеження мають надаватися безоплатно. Чат-бот "Буду мамою" допоможе жінкам відстояти право на безоплатні медичні послуги та запобігатиме проявам корупції в медзакладах.

Про це повідомили в Національній службі здоров'я України.

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"В Україні запрацював чат-бот "Буду мамою" про безоплатні медпослуги для майбутніх мам та немовлят, створений ГО "Ліки Контроль" та БФ "280 днів". Це цифровий сервіс для вагітних. Він містить алгоритм дій щодо того як отримати безоплатний супровід вагітності, медичну допомогу при пологах і неонатальні послуги за Програмою медичних гарантій", — повідомили в НСЗУ.

Скористатися чат-ботом "Буду мамою" можна у Telegram чи Viber.

Жінка під час вагітності. Фото: Freepik

Як працює сервіс

Вказавши свій тиждень вагітності, у кілька кліків користувачка отримує перелік необхідних обстежень і знаходить лікарню, де ці послуги надають безоплатно (незалежно від прописки вагітної чи її фактичного місця проживання).

Чат-бот "Буду мамою" розроблений на основі відкритих даних НСЗУ в межах конкурсу Open Data Services Support, що проводився за підтримки USAID / UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS" і за сприяння Міністерства цифрової трансформації України. Партнер конкурсу — Фонд Східна Європа.

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