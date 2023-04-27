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Новый чат-бот будет информировать о бесплатных медуслугах во время беременности и родов

27 апреля 2023 18:18
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как узнать о бесплатных медицинских услугах для беременных?
Беременная женщина. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Не все женщины знают, что сопровождение беременности и роды государство оплачивает в рамках Программы медицинских гарантий, поэтому визиты в женскую консультацию и обследование должны предоставляться безвозмездно. Чат-бот "Буду мамой" поможет женщинам отстоять право на бесплатные медицинские услуги и предотвращать проявления коррупции в медучреждениях.

Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины.

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В Украине заработал чат-бот "Буду мамой" о безвозмездных медуслугах для будущих мам и младенцев, созданный ОО "Лекарства Контрол" и БФ "280 дней". Это цифровой сервис для беременных. Он содержит алгоритм действий по тому, как получить бесплатное сопровождение беременности, медицинскую помощь при родах и неонатальные услуги по Программе медицинских гарантий", — сообщили в НСЗУ.

Воспользоваться чат-ботом "Буду мамой" можно в Telegram или Viber.

Женщина во время беременности. Фото: Freepik

Как работает сервис:

Указав свою неделю беременности, в несколько кликов пользователь получает перечень необходимых обследований и находит больницу, где эти услуги предоставляются бесплатно (независимо от прописки беременной или ее фактического места жительства).

Чат-бот "Буду мамой" разработан на основе открытых данных НСЗУ в рамках конкурса Open Data Services Support, проводившегося при поддержке USAID /UK aid проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" и при содействии Министерства цифровой трансформации Украины. Партнер конкурса – Фонд Восточная Европа.

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