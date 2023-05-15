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Лікарі врятували дитину, яка мало не задихнулася через звуження трахеї

15 травня 2023 11:36
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
У Львові врятували дитину, яка мало не задихнулася
Лікарі роблять операцію. Фото: Перше ТМО
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

У Львові лікарі врятували хлопчика, якого привезли в критичному стані. Дитина мало не задихнулася через патологічне звуження трахеї, отвір був менший за 2 мм. 

Про це повідомило Перше медичне об'єднання Львова.

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"До дитячої Лікарні Святого Миколая 9-річного Артема доправили каретою швидкої допомоги. Хлопчик був у критичному стані. Він заледве дихав. Наші спеціалісти негайно провели первинне обстеження і виявили в дитини звуження трахеї. Отвір у дихальних шляхах був менший за 2 мм — при нормі 1-1,4 см. У будь-який момент хлопчик міг задихнутися", — повідомили лікарі. 

Лікарі під час операції. Фото: Перше ТМО 

Врятувати дитину могла лише надскладна операція. Однак, до того як провести втручання лікарям потрібно було дообстежити дихальні шляхи напряму. І це стало викликом. 

Хлопчик разом з лікарями. Фото: Перше ТМО 

"Бо вводити зайвий предмет — не можна. Є ризик набряку в зоні звуження трахеї. А це неминуче призвело б до летального кінця. Тому наші спеціалісти вирішили провести унікальну діагностичну процедуру без хірургічного втручання — зробили КТ спеціальним апаратом із 3D-зображенням", — додали медики. 

Хлопчик Артем. Фото: Перше ТМО 

Під час операції дитячі хірурги Олександр Калінчук і Юлія Савка та торакальний хірург Юрій Король видалили патологічне звуження та зшили обидва кінці трахеї. Донедавна такі операції виконували лише в столиці. 

"Надскладну й важливу роботу провели і анестезіологи, які під час втручання інтубували трахею хлопчика. Тобто, забезпечили безперервну вентиляцію легень. Після операції дитина досить швидко відновилася. Вже на 15-тий день Артем повернувся додому. Тепер він дихає вільно", — резюмували лікарі. 

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