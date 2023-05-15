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Врачи спасли ребенка, который чуть не задохнулся из-за сужения трахеи

15 мая 2023 11:36
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Во Львове спасли чуть не задохнувшегося ребенка
Врачи делают операцию. Фото: Первое ТМО
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Во Львове врачи спасли мальчика, привезенного в критическом состоянии. Ребенок чуть не задохнулся из-за патологического сужения трахеи, отверстие было менее 2 мм.

Об этом сообщило Первое медицинское объединение Львова .

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"В детскую Больницу Святого Николая 9-летнего Артема доставили каретой скорой помощи. Мальчик был в критическом состоянии. Он едва дышал. Наши специалисты немедленно провели первичное обследование и обнаружили у ребенка сужение трахеи. Отверстие в дыхательных путях было менее 2 мм — 1-1,4 см. В любой момент мальчик мог задохнуться", — сообщили врачи.

Врачи во время операции. Фото: Первое ТМО

Спасти ребенка могла только сверхсложная операция. Однако, прежде чем провести вмешательство врачам, нужно было дообследовать дыхательные пути направления. И это явилось вызовом.

Мальчик вместе с врачами. Фото: Первое ТМО

"Ведь вводить лишний предмет  нельзя. Есть риск отека в зоне сужения трахеи. А это неизбежно привело бы к летальному исходу. Поэтому наши специалисты решили провести уникальную диагностическую процедуру без хирургического вмешательства  сделали КТ специальным аппаратом с 3D-изображением",  добавили. медики.

Мальчик Артём. Фото: Первое ТМО

Во время операции детские хирурги Александр Калинчук и Юлия Савка и торакальный хирург Юрий Король удалили патологическое сужение и сшили оба конца трахеи. До недавнего времени такие операции выполняли только в столице.

"Сверхсложную и важную работу провели и анестезиологи, которые во время вмешательства интубировали трахею мальчика. То есть, обеспечили непрерывную вентиляцию легких. После операции ребенок довольно быстро восстановился. Уже на 15-й день Артем вернулся домой", — резюмировали медики. 

Ранее мы писали, что врачи спасли чемпиона по кикбоксингу, у которого на тренировке произошло сердечное приступ.

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