Шо відбувається з водою після підриву Каховської ГЕС

Евакуація людей. Фото: МВС

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Обласні центри контролю та профілактики хвороб беруть участь у реагуванні на надзвичайну ситуацію, що виникла після підриву окупаційними військами рф греблі Каховської ГЕС.

Про це повідомив Центр громадського здоров’я України.

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"Для гарантування санітарної та епідемічної безпеки громадян, які постраждали внаслідок підтоплення, мобілізовано групи спостереження центрів контролю та профілактики хвороб у Миколаївській, Херсонській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях", — повідомили в ЦГЗ.

Також повідомляється, що залучено понад 80 груп реагування на хімічні, біологічні, радіаційні небезпеки та дезінфекційні бригади зі спеціальним обладнанням для знезараження питної води.

Рятувальна операція. Фото: МВС

"В Одеській області запроваджено додатковий моніторинг показників морської води. У Запорізькій та Дніпропетровській областях посилено спостереження за радіаційним фоном", — додали в ЦГЗ.

Зазначається, що головний санітарний лікар України Ігор Кузін доручив керівникам Дніпропетровського, Запорізького, Миколаївського, Одеського та Херсонського обласних центрів контролю та профілактики хвороб:

забезпечити посилений епідеміологічний нагляд за станом здоров’я населення громад, вимушено переміщених осіб, здійснюючи моніторинг рівнів захворюваності на паразитарні хвороби, гострі-кишкові інфекції, на вакцинокеровані інфекції, інфекцій, що передаються збудниками та особливо-небезпечні інфекції;

забезпечити постійний контроль за наявністю реагентів та розхідних матеріалів для здійснення безперервного проведення досліджень питної води централізованого та нецентралізованого питного водопостачання;

провести та актуалізувати дослідження поверхневих водойм, які використовуються для водозабору або в рекреаційних цілях на територіях, що зазнали підтоплення, забезпечити проведення моніторингових досліджень за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками;

сформувати резерви лікарських засобів, провести інформаційну роботу серед населення щодо профілактики ботулізму та гострих кишкових інфекцій;

сформувати запас засобів (пігулок) для знезараження питної води для подальшого забезпечення населення районів, що постраждали від підтоплення.

Евакуація людей. Фото: МВС

У Центрі громадського здоров'я додають, що впродовж 1.5-2 днів після підриву греблі рівень води має стабілізуватись, за 4-7 днів він впаде до нульової відмітки рівня річища Дніпра. Надалі, орієнтовно протягом тижня, прогнозується стабілізація ситуації, поступове спадання води та поступове осушення території.

Раніше ми писали, що науковець прокоментував руйнацію Каховської ГЕС та назвав, які інфекції будуть у воді.