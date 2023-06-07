Происходящее с водой после подрыва Каховской ГЭС

Эвакуация людей. Фото: МВД

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Областные центры контроля и профилактики болезней участвуют в реагировании на чрезвычайную ситуацию, возникшую после подрыва оккупационными войсками рф плотины Каховской ГЭС.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.

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"Для обеспечения санитарной и эпидемической безопасности граждан, пострадавших в результате подтопления, мобилизованы группы наблюдения центров контроля и профилактики болезней в Николаевской, Херсонской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях", — сообщили в ЦОЗ.

Также сообщается, что привлечены более 80 групп реагирования на химические, биологические, радиационные опасности и дезинфицирующие бригады со специальным оборудованием для обеззараживания питьевой воды.

Спасательная операция. Фото: МВД

"В Одесской области введен дополнительный мониторинг показателей морской воды. В Запорожской и Днепропетровской областях усилено наблюдение за радиационным фоном", — добавили в ЦОЗ.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин поручил руководителям Днепропетровского, Запорожского, Николаевского, Одесского и Херсонского областных центров контроля и профилактики болезней:

обеспечить усиленный эпидемиологический надзор за состоянием здоровья населения общин, вынужденно перемещенных лиц, осуществляя мониторинг уровней заболеваемости паразитарными болезнями, острыми кишечными инфекциями, вакциноуправляемыми инфекциями, инфекциями, передающимися возбудителями и особо опасными инфекциями;

обеспечить постоянный контроль за наличием реагентов и расходных материалов для проведения непрерывного проведения исследований питьевой воды централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения;

провести и актуализировать исследования поверхностных водоемов, используемых для водозабора или в рекреационных целях на территориях, подвергшихся подтоплению, обеспечить проведение мониторинговых исследований по микробиологическим и санитарно-химическим показателям;

сформировать резервы лекарственных средств, провести информационную работу среди населения по профилактике ботулизма и острых кишечных инфекций;

сформировать запас средств (пилюль) для обеззараживания питьевой воды для дальнейшего обеспечения населения пострадавших от подтопления районов.

Эвакуация людей. Фото: МВД

В Центре общественного здоровья добавляют, что в течение 1.5-2 дней после подрыва плотины уровень воды должен стабилизироваться, через 4-7 дней он упадет до нулевой отметки уровня русла Днепра. В дальнейшем, ориентировочно в течение недели, прогнозируется стабилизация ситуации, постепенное спад воды и постепенное осушение территории.

Ранее мы писали, что ученый прокомментировал разрушение Каховской ГЭС и назвал, какие инфекции будут в воде.