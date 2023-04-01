Кабмін запевнив, що більшість препаратів можна буде купити без рецептів під час воєнного стану

Лікарські препарати продаватимуться без рецептів

Більшість ліків, на які потрібні рецепти, можуть продаватися без них. На період воєнного стану діє постанова №542 від 7 травня 2022 року.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів.

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Згідно з цією постановою, "відпуск рецептурних лікарських засобів, які згідно з інструкцією для медичного застосування підлягають відпуску за рецептом, за кошти пацієнта та/або інших джерел, не заборонених законом, може здійснюватися без рецепта лікаря за умови надання пацієнтам працівниками аптек та їхніх структурних підрозділів під час відпустки таких лікарських засобів роз'яснення щодо необхідності їхнього застосування згідно із зазначеною інструкцією".

Без рецептів не будуть продавати лікарські засоби, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та виписуються на спеціальних рецептурних бланках за формою № 3.

Нагадаємо, що в Україні з 1 квітня 2023 року запрацюють нові правила реалізації ліків в аптеках. Рецептурні медикаменти можна буде придбати за електронним рецептом.