Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Медицина arrow Кабмін запевнив, що більшість препаратів можна буде купити без рецептів під час воєнного стану arrow

Кабмін запевнив, що більшість препаратів можна буде купити без рецептів під час воєнного стану

1 квітня 2023 11:21
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Лікарські препарати продаватимуться без рецептів
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

Більшість ліків, на які потрібні рецепти, можуть продаватися без них. На період воєнного стану діє постанова №542 від 7 травня 2022 року.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів.

Читайте також:

Ліки без рецептів

Згідно з цією постановою, "відпуск рецептурних лікарських засобів, які згідно з інструкцією для медичного застосування підлягають відпуску за рецептом, за кошти пацієнта та/або інших джерел, не заборонених законом, може здійснюватися без рецепта лікаря за умови надання пацієнтам працівниками аптек та їхніх структурних підрозділів під час відпустки таких лікарських засобів роз'яснення щодо необхідності їхнього застосування згідно із зазначеною інструкцією".

Без рецептів не будуть продавати лікарські засоби, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та виписуються на спеціальних рецептурних бланках за формою № 3. 

Нагадаємо, що в Україні з 1 квітня 2023 року запрацюють нові правила реалізації ліків в аптеках. Рецептурні медикаменти можна буде придбати за електронним рецептом.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB