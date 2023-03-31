Ліки по е-рецепту: чи готові львів'яни до купівлі препаратів по рецепту

З 1 квітня потрібен рецепт на певні види препаратів

В Україні з 1 квітня 2023 року запрацюють нові правила реалізації ліків в аптеках. Рецептурні медикаменти можна буде придбати за електронним рецептом.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

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Тому сьогодні львів'яни вишикувалися в чергу до аптек за ліками, які вже завтра без рецепту не продадуть.

Як кажуть фармацевти, ажіотаж з ліками розпочався ще вранці, як в спальних районах міста так і в центрі Львова. Львів’яни купують ліки першої необхідності. Окрім того, люди робили онлайн передзамовлення.

Ближче до вечора, у аптеках уже закінчуються запаси. Фармацевти кажуть, такий ажіотаж був 24 лютого минулого року.

Як розповіла у коментарі Новини.LIVE львів’янка Лідія, таке нововведення не для українців.

"Як на мене людина має мати вільний доступ до ліків. Особливо нагальні ліки. Якщо мені стане погано і в мене в аптечці не знайдется потрібного препарату, швидка не приїде. От в мене недавно був приступ, я подзвонила у швидку — мені відповіли, щоб хтось пішов в аптеку і купив мені препарат. А як тепер мені його купувати?

Я телефонувала до сімейної лікарки, яка мені повідомила, що до неї потріно записуватись і телефоном вона рецепт не буде видавати.

А що мені робити зараз? Якщо мене болитів зуб, я йшла в аптеку і купували ліки, а тепер як. І таке нововвдення не для українців", — каже Лідія.

Як нагадали у МОЗ, рецептурними є близько 60% зареєстрованих в Україні ліків.

Ліки, які не потребують обовʼязкового призначення лікарем, як і раніше, можна буде купити без рецепту.

Нагадаємо, ми раніше писали, що треба знати щоб купити лікии за електронним рецептом. Виписувати їх можуть медпрацівники усіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік, незалежно від наявності декларації.