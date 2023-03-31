Лекарства по е-рецепту: готовы ли львовяне к покупке препаратов по рецепту

С 1 апреля требуется рецепт на определенные виды препаратов

В Украине с 1 апреля 2023 г. заработают новые правила реализации лекарств в аптеках. Рецептурные медикаменты можно будет приобрести по электронному рецепту.

Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Читайте также:

Поэтому сегодня львовяне выстроились в очередь к аптекам по лекарства, которые уже завтра без рецепта не продадут.

Как говорят фармацевты, ажиотаж с лекарством начался еще утром, как в спальных районах города, так и в центре Львова. Львовяне покупают лекарство первой необходимости. Кроме того, люди делали онлайн предзаказ.

Ближе к вечеру в аптеках уже заканчиваются запасы. Фармацевты говорят, что такой ажиотаж был 24 февраля прошлого года.

Как рассказала в комментарии Новини.LIVE львовянка Лидия, такое новшество не для украинцев.

"Как на меня человек должен иметь свободный доступ к лекарству. Особенно насущное лекарство. Если мне станет плохо и у меня в аптечке не найдется нужного препарата, скорая не приедет. Вот у меня недавно был приступ, я позвонила в скорую — мне ответили, чтобы кто-то пошел в аптеку и купил мне препарат, а как теперь мне его покупать?

Я звонила семейному врачу, которая мне сообщила, что к ней нужно записываться и по телефону она рецепт не будет выдавать.

А что мне делать сейчас? Если меня болел зуб, я шла в аптеку и покупала лекарство, а теперь как. И такое нововведение не для украинцев" , — говорит Лидия.

Как напомнили в Минздраве, рецептурными являются около 60% зарегистрированных в Украине лекарств.

Лекарство, которое не требует обязательного назначения врачом, по-прежнему можно будет купить без рецепта.

Напомним, мы раньше писали, что нужно знать чтобы купить лекарства по электронному рецепту. Выписывать их могут медработники всех специальностей государственных, коммунальных или частных клиник независимо от наличия декларации.