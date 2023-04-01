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Кабмин заверил, что лекарства можно будет купить без рецептов во время военного положения

1 апреля 2023 11:21
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Лекарственные препараты будут продаваться без рецептов
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

Большинство лекарств, на которые нужны рецепты, могут продаваться без них. В период военного положения действует постановление №542 от 7 мая 2022 года.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров.

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Согласно этому постановлению "отпуск рецептурных лекарственных средств, которые согласно инструкции для медицинского применения подлежат отпуску по рецепту, за средства пациента и/или других источников, не запрещенных законом, может осуществляться без рецепта врача при условии предоставления пациентам работниками аптек и их структурных подразделений при отпуске таких лекарственных средств разъяснения относительно необходимости их применения согласно указанной инструкции".

Без рецептов не будут продавать лекарственные средства, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и те, которые выписываются на специальных рецептурных бланках по форме №3.

Напомним, что в Украине с 1 апреля 2023 г. заработают новые правила реализации лекарств в аптеках. Рецептурные медикаменты можно будет приобрести по электронному рецепту.

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