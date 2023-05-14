Як татуювання впливають на нашу імунну систему

Чоловік робить татуювання. Фото: freepik.com

Татуювання може бути не тільки окрасою нашого тіла, а ще й мати великий вплив на імунну систему. В одному випадку воно обертається інфекціями та хворобами шкіри, а в іншому — тримає імунітет у стані бойової готовності.

Про це пише The Week.

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Коли роблять татуювання, чорнило проходить через крихітні проколи під верхнім шаром шкіри. У результаті тіло сприймає це як рану й намагається її загоїти, посилаючи макрофаги, або білі кров’яні клітини.

Чорнило для татуювань особливо важко розщеплюються клітинними ферментами, оскільки частинки пігменту занадто великі, щоб їх "з’їли" білі клітини.

Замість того, щоб руйнуватися, чорнило передається від макрофага до макрофага, тому татуювання з часом стає нечітким, особливо коли сама шкіра старіє та деформується.

Як татуювання впливають на організм

Після татуювання наша імунна система може бути дещо ослаблена, особливо, якщо процес закінчився запаленням, інфекцією чи спровокував алергію.

Однак якщо майстер професіонал і використовує стерильне, гіпоалергенне обладнання та матеріали, то це може принести користь імунній системі. Тому що організм, який пережив стрес першого татуювання й готовий до нового, здатний краще виявляти різноманітні інфекції. Таким чином наша імунна система весь час у стані очікування.

Крім того, дослідники зазначили, що часте татуювання своєрідно тренує імунну систему й допомагає їй підтримувати захисний бар'єр організму.

Пара демонструє свої татуювання на руках. Фото: freepik.com

Чи шкідливі татуювання

Відповідь на питання про шкоду татуювань залежить від їх кількості на тілі. Так, ті, у кого раніше не було татуювань, зазнавали більшого навантаження на свою імунну систему, а ті, хто має три чи навіть дванадцять татуювань можуть похвалитися високим імунітетом. Та так не завжди.

З іншого боку, татуювання можуть спричинити інфекції, особливо якщо їх наносити в антисанітарних умовах. Крім того, сама фарба для татуювань може містити інгредієнти, що здатні викликати алергічну реакцію або виявитися шкідливими для здоров’я.

Важливо пам'ятати, що все залежить від реакції організму, оскільки вплив татуювання на кожного індивідуальний.

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