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Как татуировки влияют на нашу иммунную систему

14 мая 2023 00:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Как татуировки влияют на нашу иммунную систему
Человек делает татуировки. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Татуировка может быть не только украшением нашего тела, но и иметь большое влияние на иммунную систему. В одном случае она оборачивается инфекциями и болезнями кожи, а в другом — держит иммунитет в состоянии боевой готовности.

Об этом пишет The Week.

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Почему татуировка не стирается

Когда делают татуировки, чернила проходят через крошечные проколы под верхним слоем кожи. В результате тело воспринимает это как рану и пытается ее залечить, посылая макрофаги или белые кровяные клетки.

Чернила для татуировок особенно тяжело расщепляются клеточными ферментами, поскольку частицы пигмента слишком велики, чтобы их "съели" белые клетки.

Вместо того чтобы разрушаться, чернила передаются от макрофага к макрофагу, поэтому татуировка со временем становится нечеткой, особенно когда сама кожа стареет и деформируется.

Как татуировки влияют на организм

После татуировки наша иммунная система может быть несколько ослаблена, особенно если процесс закончился воспалением, инфекцией или спровоцировал аллергию.

Однако если мастер профессионал и использует стерильное, гипоаллергенное оборудование и материалы, это может принести пользу иммунной системе. Потому что организм, переживший стресс первой татуировки и готовый к новому, способен лучше обнаруживать разнообразные инфекции. Таким образом, наша иммунная система все время в состоянии ожидания.

Кроме того, исследователи отметили, что частая татуировка своеобразно тренирует иммунную систему и помогает ей поддерживать защитный барьер организма.

Пара показывает свои татуировки на руках. Фото:freepik.com

Вредны ли татуировки

Ответ на вопрос о вреде татуировок зависит от их количества на теле. Так, те, у кого раньше не было татуировок, испытывали большую нагрузку на свою иммунную систему, а те, кто имеет три или даже двенадцать татуировок, могут похвастаться высоким иммунитетом. И так не всегда.

С другой стороны, татуировки могут повлечь за собой инфекции, особенно если их наносить в антисанитарных условиях. Кроме того, сама краска для татуировок может содержать ингредиенты, способные вызвать аллергическую реакцию или оказаться вредными для здоровья.

Важно помнить, что все зависит от реакции организма, поскольку влияние татуировки на каждого индивидуально.

Напомним, что чрезмерное потребление сахара приводит к ускоренному старению организма. Однако совсем отказываться от употребления сахара нет смысла.

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