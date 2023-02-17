У американця, хворого на рак, з'явився ірландський акцент

Онкологічні захворювання іноді мають несподівані наслідки

Американець, який ніколи не бував у Ірландії, від раку простати заговори із ірландським акцентом. Раніше подібні випадки уже фіксувалися у хворих на інші види раку.

Про це повідомила публікація в British Medical Journal, пише видання BBC.

Несподіваний наслідок раку

У 50-річного мешканця американського штату Північна Кароліна, виявили рідкісний синдром іноземного акценту. Чоловік заговорив із ірландським акцентом.

Причиною цього науковці з Університету Дьюка в Північній Кароліні та Каролінського урологічного дослідницького центру в Південній Кароліні називають діагностований перед тим у пацієнта рак передміхурової залози.

Чоловік, хоч і жив 30 років тому в Англії, ніколи не бував у сусідній Ірландії і не говорив з таким акцентом.

Третій випадок в історії

Автори публікації зазначають, що це перший випадок появи синдрому іноземного акценту у хворого саме на рак простати.

Усього ж це третій випадок, коли онкологічне захворювання викликає у пацієнтів іноземний акцент.

Звідки з’являється іноземний акцент

Науковці вважають, що зміна голосу, аж до появи іноземного акценту, викликається станом, який називається паранеопластичним неврологічним розладом.

Цей розлад є наслідком процесу, коли імунна система хворих на рак атакує частини їх мозку, а також м’язи, нерви та спинний мозок.

Нагадаємо, що, за даними вчених, з кожним десятиліттям кількість людей, у яких виявляють рак до 50 років, збільшується.

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