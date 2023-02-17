У американца, больного раком, появился ирландский акцент

Онкологические заболевания иногда имеют неожиданные последствия

Американец, никогда не бывавший в Ирландии, от рака простаты заклинания с ирландским акцентом. Ранее подобные случаи уже фиксировались у больных другими видами рака.

Об этом сообщила публикация в British Medical Journal, пишет издание BBC.

Неожиданное последствие рака

У 50-летнего жителя американского штата Северная Каролина обнаружили редкий синдром иностранного акцента. Мужчина заговорил с ирландским акцентом.

Причиной этого ученые из Университета Дьюка в Северной Каролине и Каролинского урологического исследовательского центра в Южной Каролине называют диагностированный ранее у пациента рак предстательной железы.

Человек, хоть и жил 30 лет назад в Англии, никогда не бывал в соседней Ирландии и не говорил с таким акцентом.

Третий случай в истории

Авторы публикации отмечают, что это первый случай появления синдрома иностранного акцента у больного именно раком простаты.

Всего же это третий случай, когда онкологическое заболевание вызывает у пациентов иностранный акцент.

Откуда появляется иностранный акцент

Ученые считают, что изменение голоса вплоть до появления иностранного акцента вызывается состоянием, которое называется паранеопластическим неврологическим расстройством.

Это расстройство является следствием процесса, когда иммунная система больных раком атакует части их мозга, а также мышцы, нервы и спинной мозг.

Напомним, что, по данным ученых, с каждым десятилетием количество людей, у которых обнаруживают рак до 50 лет, увеличивается.

Фото: Pixabay