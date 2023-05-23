3 напої, що допоможуть почистити печінку

Ромашковий чай допоможе швидко відновити печінку. Фото: Ukrhealth

Печінка — це орган що очищує організм від шкідливих речовин. Водночас всі більшість продуктів харчування містить хімічні добавки, котрі в кращому випадку можна назвати умовно-безпечними для організму. Підтримка здоров’я печінки та вчасне її очищення — це запорука гарного самопочуття. Далі розповімо про те, як правильно очистити печінку за допомогою напоїв, виготовлених із продуктів, що точно є у вашому продуктовому магазині. Включивши їх у свій розпорядок дня, ви можете підтримати механізм самовідновлення печінки та забезпечити її оптимальне функціонування.

Про те, чим варто почистити печінку, написали Zdorovi.

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Ромашковий чай: заспокійливий печінковий еліксир

Медики рекомендують вживати трав’яний настій ромашки в межах комплексної терапії захворювань печінки, в тому числі — гепатиту і цирозу. Чай із квітів ромашки варто пити перед сном: заваріть його у чайнику чи на вогні — у каструлі. Відварений настій буде міцнішим, тому його краще розвести водою. Регулярне вживання ромашкового чаю виявиться дуже корисним для людей, які вживають алкоголь або багато смаженої й жирної їжі.

Вода з імбиром і лимоном: освіжаючий тонік для печінки

Науково доведено, що імбир має гепатопротекторні властивості, а лимон сприяє виведенню токсичних речовин з організму. Поєднуючи імбир та лимон ви отримуєте освіжаючий тонік, що сприяє пришвидшенню детоксикації. Щоб приготувати імбирно-лимонний еліксир спочатку закип’ятіть воду, а потім додайте шматочок імбиру та сік половини лимона. Вимкніть через п’ять хвилин. Пийте чашку цього відвару щовечора протягом двох тижнів. Цей підбадьорливий напій може зміцнити здоров’я печінки та покращити самопочуття.

Суміш вівсяних пластівців: насичений клітковиною засіб для травлення

Клітковина вівса сприяє здоровому травленню та підтримує функцію печінки. Наукові дослідження також показали, що регулярне споживання вівса може позитивно впливати на печінку, підшлункову залозу та кишечник, сприяючи їх правильному функціонуванню та відновленню після будь-яких збоїв. Щоб приготувати цілющий відвар замочіть чашку вівсяних пластівців у воді на сім годин, а тоді процідіть їх і змішайте в блендері зі столовою ложкою кориці й склянкою води. Вживайте цю суміш щовечора.

Хоча ці домашні напої допоможуть суттєво покращити стан печінки, важливо зазначити, що вони не замінять здорового способу життя. Якщо ви вирішили вживати ці напої, то варто також зменшити споживання алкоголю, солодощів та шкідливої їжі. Збалансована дієта, багата фруктами, овочами, нежирними білками та цільнозерновими продуктами, має вирішальне значення для здоров’я печінки.

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