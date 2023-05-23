3 напитка, которые помогут почистить печень

Ромашковый чай поможет быстро восстановить печень. Фото: Ukrhealth

Печень — это орган, который очищает организм от вредных веществ. В то же время, большинство продуктов питания содержат химические добавки, которые в лучшем случае можно назвать условно-безопасными для организма. Поддержка здоровья печени и своевременное очищение — это залог хорошего самочувствия. Далее расскажем о том, как правильно очистить печень с помощью напитков, изготовленных из продуктов, которые точно есть в вашем продуктовом магазине. Включив их в распорядок дня, вы можете поддержать механизм самовосстановления печени и обеспечить ее оптимальное функционирование.

О том, чем следует почистить печень, написали Zdorovi.

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Медики рекомендуют употреблять травяной настой ромашки в рамках комплексной терапии заболеваний печени, в том числе — гепатита и цирроза. Чай из цветов ромашки следует пить перед сном: заварите его в чайнике или на огне — в кастрюле. Отварной настой будет крепче, поэтому его лучше развести водой. Регулярное употребление ромашкового чая окажется очень полезным для людей, употребляющих алкоголь или много жареной и жирной пищи.

Вода с имбирем и лимоном: освежающий тоник для печени

Научно доказано, что имбирь обладает гепатопротекторными свойствами, а лимон способствует выведению токсичных веществ из организма. Сочетая имбирь и лимон вы получаете освежающий тоник, который способствует ускорению детоксикации. Чтобы приготовить имбирно-лимонный эликсир, сначала вскипятите воду, а затем добавьте кусочек имбиря и сок половины лимона. Выключите его через пять минут. Пейте чашку этого отвара каждый вечер в течение двух недель. Этот бодрящий напиток может укрепить здоровье печени и улучшить самочувствие.

Смесь овсяных хлопьев: насыщенное клетчаткой средство для пищеварения

Клетчатка овса способствует здоровому пищеварению и поддерживает функцию печени. Научные исследования также показали, что регулярное потребление овса может оказать положительное влияние на печень, поджелудочную железу и кишечник, способствуя их правильному функционированию и восстановлению после любых сбоев. Чтобы приготовить целебный отвар, замочите чашку овсяных хлопьев в воде на семь часов, затем процедите их и смешайте в блендере со столовой ложкой корицы и стаканом воды. Употребляйте эту смесь каждый вечер.

Хотя эти домашние напитки помогут существенно улучшить состояние печени, важно отметить, что они не заменят здоровый образ жизни. Если вы решили употреблять эти напитки, то следует также снизить потребление алкоголя, сладостей и вредной пищи. Сбалансированная диета, богатая фруктами, овощами, нежирными белками и цельнозерновыми продуктами имеет решающее значение для здоровья печени.

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