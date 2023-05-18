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Львівські лікарі "повернули з того світу" чоловіка з гострим інфарктом

18 травня 2023 11:26
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Які симптоми гострого інфаркту міокарда
Лікар кардіолог з пацієнтом. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

У Львові лікарі врятували пацієнта з критичним ускладненням від гострого інфаркту міокарда. Аби зберегти життя, медики вперше в своїй практиці застосували новітню внутрішньосудинну методику. 

Про це повідомило Перше медичне об'єднання Львова.

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"Пацієнт — 67-річний Богдан Глас зі Львова. Рік тому він підхопив коронавірус. Після перенесеної хвороби у раніше здорового чоловіка почалися ускладнення. Спершу — менінгіт, від якого він тривалий час лікувався. Далі — з’явились постійна втома та часті запаморочення. А трохи більше тижня тому він зненацька почав важко дихати та знепритомнів, донька викликала швидку", — повідомили лікарі. 

У критичному стані чоловіка доправили до Лікарні Святого Луки, де медики провели обстеження та виявили у пацієнта гострий інфаркт міокарда. 

Богдан Глас з лікарями. Фото: Перше ТМО

"Відлік часу пішов на хвилини. Пацієнта екстрено повезли в операційну. Для відновлення кровотоку лікарі провели стентування — встановлення металевого каркасу у вигляді сітки для розширення звуженої судини серця. Та навіть після цього головний м’яз пацієнта не запрацював належно. Кров із киснем і далі не надходили до життєво важливих органів та систем. У чоловіка розвинувся кардіогенний шок", — додали медики. 

Кардіогенний шок — це одне з найпоширеніших ускладнень інфаркту. У 90% пацієнтів призводить до смерті. 

Аби врятувати чоловіка, медики застосували нову методику — вперше встановити пацієнту аортальний балонний контрпульсатор. 

"Це маленький внутрішньосудинний пристрій, який вводять до серця через єдиний прокол стегнової артерії. Він поступово починає роздуватися, проштовхує кров в обох напрямках, покращує кровотік та насичення організму киснем. Одразу після введення контрпульсатора фракція викиду серця, тобто показник ефективності його роботи, підвищилася з 10% до 40%. Пацієнта вдалося врятувати", — повідомили лікарі. 

Згідно зі статистикою, щороку в Україні фіксується близько 50 тисяч випадків інфаркту міокарда. У більшості — хворі помирають. Головною причиною є несвоєчасне звернення за медичною допомогою. Аби мінімізувати ризики, що призводять до інфарктів, кожній людині варто проходити щорічні медичні огляди.

Раніше ми писали, що лікарі врятували чемпіона з кікбоксингу, в якого на тренуванні стався серцевий напад.

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