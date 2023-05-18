Какие симптомы острого инфаркта миокарда

Доктор кардиолог с пациентом. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Во Львове врачи спасли пациента с критическим осложнением от острого инфаркта миокарда. Чтобы сохранить жизнь, медики впервые в своей практике применили новейшую внутрисосудистую методику.

Об этом сообщило Первое медицинское объединение Львова.

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"Пациент — 67-летний Богдан Глас из Львова. Год назад он подхватил коронавирус. После перенесенной болезни у ранее здорового мужчины начались осложнения. Сначала — менингит, от которого он долго лечился. Дальше — появилась постоянная усталость и частые головокружения. А чуть больше недели назад он неожиданно начал тяжело дышать и потерял сознание, дочь вызвала скорую", — сообщили врачи.

В критическом состоянии мужчину доставили в Больницу Святого Луки, где медики провели обследование и обнаружили у пациента острый инфаркт миокарда.

Богдан Глас с врачами. Фото: Первое ТМО

"Отсчет времени шел на минуты. Пациента экстренно повезли в операционную. Для восстановления кровотока врачи провели стентирование — установку металлического каркаса в виде сетки для расширения суженного сосуда сердца. Но даже после этого головная мышца пациента не заработала должным образом. Кровь с кислородом и дальше не поступали в жизненно важные органы и системы. У мужчины развился кардиогенный шок", — добавили медики.

Кардиогенный шок — это одно из самых распространенных осложнений инфаркта. У 90% пациентов приводит к смерти.

Чтобы спасти мужчину, медики применили новую методику — впервые установить пациенту аортальный баллонный контрпульсатор.

"Это маленькое внутрисосудистое устройство, которое вводят в сердце через единый прокол бедренной артерии. Оно постепенно начинает раздуваться, проталкивает кровь в обоих направлениях, улучшает кровоток и насыщение организма кислородом. 10% до 40%. Пациента удалось спасти", — сообщили врачи.

Согласно статистике, ежегодно в Украине фиксируется около 50 тысяч случаев инфаркта миокарда. У большинства — больные умирают. Главной причиной является несвоевременное обращение за медицинской помощью. Чтобы минимизировать риски, которые приводят к инфарктам, каждому человеку следует проходить ежегодные медицинские осмотры.

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